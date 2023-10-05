南韓政府：全力支持電動車、電池產業 促進出口成長

南韓產業通商資源部周四 (5 日) 表示，將擴大對電動車 (EV)、二次電池和其他主要工業領域的支持，以促進出口。

去年 10 月以來，由於全球經濟低迷，出口下滑，但隨著全球對半導體的需求步入復甦軌道，南韓的出口出現了改善，月降幅有所緩解。

南韓產業通商資源部周四召開了一次有 LG 新能源、SK 海力士、Celltrion 等主要企業負責人和相關部門負責人參加的會議，討論如何支撐國家經濟主要引擎—出口。

在這次會議上，產業通商資源部決定推動交通、能源、材料和零組件等 3 個領域的 9 個細項，爭取 314 億美元的海外合約，並向海外市場銷售 263 億美元的商品和服務。

這些項目涉及電動車、二次電池、多用途直升機和機器人、風力發電設備、氫燃料電池、石油和天然氣工廠以及 OLED 顯示項目。

根據這項計畫，南韓政府還承諾向國內企業提供法律諮詢服務和擴展各種支援措施，以更好地保護自己的智慧財產權和擴大南韓美容產品、食品和其他文化內容的全球銷售。

政府也計畫年內派遣代表團前往烏克蘭，支持南韓企業參與烏克蘭重建計畫。

產業通商資源部部長 Bang Moon-kyu 在會上說：「我們現在正處於實現出口增長的關鍵時刻，政府將動員一切可能的力量。」

南韓政府將今年的出口目標定為 6850 億美元，比去年增長 0.2%，不過南韓財政部稍早預測，2023 年出口將年減 4.5%。