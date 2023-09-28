調查：多數經理人相信今年只是「熊市反彈」 股市依然危險

據《CNBC》最新的 Delivering Alpha 投資者調查顯示，大多數華爾街投資者並未對 2023 年股市上漲感到欣慰，他們認為，隨著經濟衰退風險的上升，市場可能會進一步下跌。

調查針對約 300 名管理資金的首席投資長、股票策略師、投資組合經理和 CNBC 撰稿人進行，超過 60% 的受訪者認為，今年股市的上漲只是熊市反彈，未來還會有更多麻煩。 另外 39% 的投資者認為，當前已經處於新的多頭市場中。

標普 500 指數光是本月就下跌超過 5%，將 2023 年的漲幅削減至 11%。 由於聯準會暗示升息時間更長，債券殖利率走高，股市陷入困境。

同時，受到原油價格上漲和美元連續 10 周走強的影響，市場進一步承受壓力。

當被問及經濟衰退的可能性時，41% 的受訪者表示，他們預計經濟衰退將在 2024 年中期發生；23% 的受訪者表示，經濟衰退將在 12 個月之後到來；只有 14 % 的人預計不會出現衰退。

Ares Management 執行長 Michael Arougheti 表示：「我認為市場告訴我們，我們應該預計還會再一次或兩次升息，而且對於高利率持續更長的時間，共識還在提高。」

聯準會本月維持利率不變，但明顯愈來愈多分析師預計，今年將再次升息。DoubleLine Capital 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 表示，鑑於近期油價上漲，升息的可能性更大，這可能會給通膨帶來上行壓力。同樣地，摩根大通執行長戴蒙也警告，利率可能會進一步上漲。