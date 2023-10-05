美恢復學貸繳納 消費者恐將縮衣節食 美券商點名這幾檔零售股危險

美國約莫 4,000 萬人背負學貸，10 月恐怕是他們今年最不想面對的月份，因為暫停還款 3 年的學貸終於在這個月份重啟還款。券商 Wedbush 認為，久違的學貸帳單恐令消費者心生寒意，讓整個零售業產生連鎖反應。

Wedbush 分析團隊周三在報告中指出，美國消費者面臨多重壓力，包括疫情期儲蓄減少、汽油價格上漲以及卡債增加等等，如今又得將每月收入用於償還學貸，可能被迫削減其他開銷。

根據聯準會 (Fed) 數據，截至 2023 年第二季，學貸債務總額約為 1.8 兆美元。雖然消費者不會一口氣還完學貸，但 Wedbush 分析師估計，美國消費者將在一年內支付約 1,200 億美元，約相當其可自由支配支出總額的 2.5%。

Wedbush 針對 1,500 多名消費者進行訪查，發現 40% 背負學貸的消費者預期今年將削減支出，而削減項目最大類別包括餐廳、服裝和電子產品。分析師寫道，這將對多家公司的營收成長潛力產生廣泛影響。

根據分析師報告，銷售家具和電子產品等高價商品的「非必需品零售商」最容易受消費者縮減開銷的影響。Wedbush 的調查顯示，背負學貸的消費者常以減少在 Wayfair (W-US)、百思買 (BBY-US) 和 Williams-Sonoma(WSM-US) 的 West Elm 等商家的花費為目標。

在服裝和鞋類領域，Wedbush 認為風險較高的企業是在國內業務規模較大且對學貸曝險較高的公司。服裝和鞋類分析師 Tom Nikic 點名這幾家尤其受創：Carter"s (CRI-US)、The RealReal (REAL-US)、Allbirds (BIRD-US) 和 Crocs (CROX-US) HeyDude 部門。

分析師補充， Skechers (SKX-US)、Adidas (ADDYY-US) 和 Farfetch (FTCH) 這一類擁有強大國際業務的公司將較能免受學貸衝擊。必需品的大眾市場零售商也可能表現較好，例如汽車零件零售商和一些寵物商店。

無獨有偶，傑富瑞上周也因持與 Wedbush 類似的觀點而下調 Nike (NKE-US)、Urban Outfitters (URBN-US) 和 Foot Locker (FL-US) 的股票評級，同樣主張美國消費者可能因償還學貸而削減服裝和鞋類的支出。