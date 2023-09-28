全球股市市值跌破100兆美元大關 因美國升息擔憂+中國經濟烏雲

全球股市市值跌破 100 兆美元大關，為近四個月以來首見，主因是美國利率持續攀升、加上中國經濟展望充滿不確定性，讓投資人開始擔憂消費者和企業支出，導致精品股和科技股重挫。

QUICK-FactSet 資料顯示，截至本周二 (26 日)，MSCI ACWI 指數市值共計 99.21 兆美元，代表從 7 月 31 日觸及的高點下跌 7%，並創下 6 月 1 日以來最低水準。以美元計價的 MSCI ACWI 指數周二收盤下滑 1%。

觀察市值超過 1000 億美元的企業在 7 月 31 日至本周二的表現，精品類股跌幅吃重，LVMH 集團暴跌 20.4%，迪奧 (Christian Dior) 和愛馬仕 (Hermes International) 分別下挫 20% 和 18.7%。

精品股下跌的主因，在於重要的中國市場正面臨經濟不確定性，高失業率、房市景氣不振都是原因。經濟合作發展組織 (OECD) 本月稍早下修中國成長預估，今年國內生產毛額 (GDP) 預估成長 5.1%，比原估值低了 0.3 個百分點，明年估成長 4.6%，也低了 0.5 個百分點。

OECD 還預測，歐元區將陷入低迷成長，預估今年成長 0.6%，下修幅度 0.3 個百分點，而目前多數分析師都認為歐元區有陷入停滯性通膨 (stagflation) 的風險。

在歐元區和中國經濟雙雙疲弱的情況下，仰賴消費者掏錢買單的精品品牌面臨逆風。

另一方面，全球、尤其是美國的長期利率攀升，也正在打壓股票的估值。

由於美國聯準會 (Fed) 可能把利率維持在高點更長一段時間，10 年期美債殖利率近期一路飆升，目前約達到 4.5%，是 2007 年 10 月以來新高。

對企業可能抑制投資的擔憂，正在打壓相關股票。西門子 (Siemens) 從 7 月底到本周二下跌 19.5%，日本工業機器人製造商發那科 (Fanauc) 已經連續數日改寫今年低點，周三盤中一度跌至每股 3852 日元，代表已從 6 月下旬的高點回跌 28%。

景順資產管理公司全球市場策略師 Tomo Kinoshita 說：「全球利率上升，將提高企業的資金成本，可能導致他們重新思考資本支出計畫。」

科技股是另一個拖累全球股市下挫的類別，因為在長期利率攀升的環境中，用來計算企業未來獲利的折價率也會提高，讓高成長股看起來更加昂貴。

荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾 (ASML-US) 從 7 月底到本周二共下跌 20.1%，部分原因和台積電 (2330-TW) 傳出要求供應商延後設備交貨有關。

資金開始轉進較能抵禦經濟震盪的防禦類股，例如美國藥廠禮來 (Eli Lily)(LLY-US) 在 7 月底到本周二共上漲 21%，成為市值 1000 億美元以上企業漲幅冠軍。

其次為美國生技商安進 (Amgen)(AMGN-US)、荷蘭藥廠諾和諾德 (Novo Nordisk)(NVO-US)，同期漲幅分別為 15% 和 14%。