鉅亨基金狂歡節登場 全站基金申購零手續費

10 月份眾所期待的百貨週年慶熱鬧登場，各大基金銷售平台年度促銷活動也正式起跑。由「鉅亨買基金」首創的「基金狂歡節」活動，今年 10 月 1 日開跑，除了推出全平台基金申購零手續費暢快買方案，新開戶也加碼送零元手續費優惠券，另外，還有回饋會員的領券、抽奬活動，一波波的優惠方案，讓投資人能更好運用，有效執行個人財富計畫。

「鉅亨買基金」創辦的「基金狂歡節」邁入第七屆，今年度回饋會員的優惠方案較往年更大器。首波先推出 10 月底前全站近 4,000 檔基金申購通通零手續費優惠，預計 10 月中推出第二波領券抽奬活動，只要是鉅亨買基金會員，將同時享有優惠券及商品券「雙券在握」好康！另外也加碼開戶優惠，即日起到 10 月 31 日只要完成開戶，即送 24 筆單筆零手續費優惠券，優惠券適用全平台所有基金。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，隨著國人的自主理財日益普遍以及前兩年疫情對金融交易數位化的推波助瀾，基金交易加速由實體轉為線上，也帶動基金交易平台業務近年大幅成長。以「鉅亨買基金」為例，截至今年 8 月底，過去一年國內的境內外共同基金總規模成長 11%，而鉅亨買基金的基金總規模則成長超過 32%，並持續創新高，目前是國內最大的民營基金交易平台。

張榮仁指出，循著電商產業持續擴大版圖的發展軌跡，線上基金平台因便捷好用、中立客觀，以及成本低廉等優勢，將帶動基金版圖從銀行通路持續往基金平台移動，未來的基金平台也將從原本的基金超市，進化為線上投資的陪伴者與引導者，持續優化國人的基金投資體驗！

全球通膨衝高、進入高利率時代，經濟是否會軟著陸似乎充滿變數，投資人常不知如何佈局。張榮仁認為，台灣投資人對於配息情有獨鍾，多數投資人認為基金拿到的配息就是總報酬，因而忽略資本利得帶來的影響，其實資本利得與孳息的加總才是總報酬。

根據「鉅亨買基金」投研團隊的統計，截至八月底，近 20 年股市的孳息雖然沒有債券來的高，但加上資本利得之後，股票的總報酬明顯優於債券表現。因此投資人若有現金流需求，除了固定收益商品，股票型基金也是投資人可以著力的標的。建議投資人不妨利用鉅亨基金狂歡節的申購好康優惠，為自己衝刺一波財富！

點此了解更多：鉅亨基金狂歡節

各基金平台 10 月份優惠資訊

平台 優惠內容 鉅亨買基金 全站基金 0 手續費 開戶送 24 筆單筆 0 手續費券 基富通 全站基金 0 手續費 中租基金平台 全站基金 0 手續費

資料來源：鉅亨買基金、基富通、中租投顧，資料日期：2023/10/2

近 20 年各類主要資產表現

資料來源：Lipper 資料期間：2003/8/31~2023/8/31

●依金融消費者保護法最新相關規定，為提供投資人更好的投資服務，本公司施行「投資屬性評估」程序，您於鉅亨買基金網站完成「投資風險適合度」評估，本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次，若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。

●基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。

●外幣計價之基金，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

●各基金所採用之「公平價格調整」（或「反稀釋」）、短線交易及「價格調整機制（或「擺動定價」）」等機制，相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。

●各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱投資人須知／基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。

●有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，投資人可至公開資訊觀測站 (https://mops.twse.com.tw) 或基金資訊觀測站 (https://www.fundclear.com.tw) 中查詢。

●由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。

●基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

●部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。

●本基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定。

●投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

●境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之 20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

●本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

●投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

●投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。

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