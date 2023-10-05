美債殖利率驟升如何撼動金融市場 五張圖說明

美國公債殖利率驟升至 16 年高點，導致對利率較為敏感的金融資產遭受衝擊，這激起了投資人的不安情緒，並為今年美股牛市能否持續，打上了大大的問號。

美股主要指數周二 (3 日) 集體慘跌，道瓊抹去今年全數漲幅，標普 500 收盤價創下 6 月 1 日以來最低。不過，即使科技股的利率敏感度通常較高，與其他大盤指數相比，那斯達克 100 表現仍相對穩健。

美國 10 年期公債殖利率周二升破 4.8%，為 2007 年 8 月以來首見，30 年期公債殖利率周三 (4 日) 早盤也一度觸及 5%。以下為 MarketWatch 整理受美債殖利率飆升影響最顯著的幾個資產領域。

房屋建商

(圖: MarketWatch)

即使房貸利率上升導致成屋供應吃緊，美國建商股起初仍迎來漲勢，如今卻氣勢盡失。隨著美債殖利率一路衝高，部分買家的房貸利率已超過 8%，

FactSet 數據顯示，SPDR 標普房屋建商 ETF(XHB-US) 周三保持穩定，但本周迄今已跌 3.3%，較 8 月創下的 52 周高點跌逾 13%。

公用事業

(圖: MarketWatch)

9 月美股表現慘澹，作為傳統的防禦性類股，公用事業卻同樣遭受重挫，單月跌幅約達 6%，是各大類股當中表現第二差，僅次於房地產。

公用事業之所以被視為防禦性股票，部分與其股利殖利率較高有關，這讓它在某種程度上類似於債券，但隨著政府公債和其他債券殖利率上升，公用事業股的吸引力也隨之下滑。

分析師指出，公用事業往往背負著較高的債務，這也是它們對利率敏感的另一項因素。

小型股

(圖: MarketWatch)

與大型企業相比，小型企業在資產負債表上的表現通常沒那麼出色，因此對利率變化的敏感程度也比大型股來得更大。

代表小型股的羅素 2000 指數 (IWM-US) 本周回吐今年累計漲幅，目前已較 2 月初高點回落約 14%。

(圖: MarketWatch)

即使黃金在金融市場波動時間，往往扮演著傳統避風港的角色，近來金價卻不斷走低，這是因為隨著美債殖利率上揚，持有黃金等不計息資產的機會成本也跟著增加。美元走強同時對金價造成壓力，因為對持有其他貨幣的投資人來說，黃金變得更加昂貴。

黃金期貨大幅下跌也令礦商壓力。Dow Jones Market Data 指出，巴里克黃金 (GOLD-US) 已連續十個交易日下跌，累計跌幅達 14.5%。

美元

(圖: MarketWatch)

美債殖利率揚升幫助推高美元，ICE 美元指數已較 7 月下旬的低點彈升逾 7%，這為仰賴出口並且以海外銷售額為大宗的美國公司帶來壓力。

美元兌日元匯價飆升也引發投資人對匯市波動的擔憂。美元兌日元周二 (3 日) 一度升破 150 日元，隨後急速回落，部分交易員懷疑這是日本當局干預的結果，但日本官員始終未正面回應。