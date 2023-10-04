10年期美債殖利率維持在2007年水準 30年期一度站上5%

美國公債殖利率周三 (4 日) 幾乎沒有變化，10 年期公債殖利率交易於 2007 年水準附近，因投資人擔心聯準會收緊貨幣政策的時間可能長於預期。

美東時間清晨 5:59，10 年期公債殖利率小漲 1.3 個基點至 4.815%。該殖利率在周二 (3 日) 首次升破 4.8% 關口，直至 4.884% 的高點，達到 2007 年以來的最高水準。

30 年期公債殖利率也徘徊在 2007 年的水平附近，下跌 0.1 個基點至 4.936%。稍早時曾短暫站上 5%。

2 年期公債殖利率上揚 0.2 個基點至 5.15%。

殖利率和價格呈反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

周二公布的 8 月份職位空缺和勞動力流動率調查 (JOLTS) 是推動殖利率上漲的主因。報告顯示，職位空缺數為 961 萬，高於《道瓊》調查經濟學家預期的 880 萬。

投資人認為這是勞動市場持續緊張的跡象，這可能促使聯準會進一步升息。聯準會自 2022 年 3 月開始升息，以緩解通膨並給包括勞動市場在內的經濟降溫。

最近幾周，聯準會官員關於今年是否需要繼續升息的說法不一。不過，他們普遍表示，利率可能需要比之前預期的更長時間保持在高點，引發了人們對利率上升並導致經濟衰退的新擔憂。

本周預計將有更多數據為聯準會的貨幣政策決策提供訊息，其中包括周三的 ADP 就業變化數據和 ISM 服務業採購經理人指數 (PMI) 報告，以及周五 (6 日) 的 9 月非農就業數據。