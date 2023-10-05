麥卡錫下台加劇關門危機 惠譽：已納入考量 不影響美債信評

信評機構惠譽 (Fitch) 周三 (4 日) 表示，美國眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 遭到罷免後，意味著聯邦政府今年稍晚可能再度面臨停擺困境，但鑑於 8 月調降美國債信評等時，就已經考量到「治理惡化」的情況，因此就算政府之後關門，也不會對美國信評產生影響。

美國國會上周順利趕在關門大限前通過一項臨時撥款法案，避免政府斷炊，但共和黨強硬派對於麥卡錫向民主黨妥協感到不滿，本周提出罷免動議，最終成功將麥卡錫拉下眾議院議長寶座。包含高盛 (Goldman Sachs) 在內分析師表示，本次罷免案增加了美國政府在下月關門的風險。

惠譽美國主權評等共同主管 Richard Francis 在給彭博新聞的聲明中表示，圍繞著政府資金的政治邊緣政策 (brinkmanship) 將持續帶來緊張，且不能排除今年稍晚政府關門的可能性。

不過，惠譽認為未來幾周的政治邊緣政策，甚至是政府關門，都不會影響美國主權債信評「AA+」以及「穩定」的信評展望。

惠譽今年 8 月將美國主權債信評自最高級的「AAA」調降至「AA+」，理由是過去 20 年來治理標準惡化，並對美國財政與債務狀況發出警告。

今年 1 月才坐上眾議院議長大位的麥卡錫，在和民主黨達成協議，促成臨時撥款法案過關後，周三 (4 日) 遭罷免下台，任期僅短短 9 個月。剛通過的臨時撥款法案，允許聯邦政府持續運作到 11 月 17 日。

惠譽發表聲明後，另外兩家信評機構標普全球 (S&P Global Ratings) 和穆迪 (Moody’s Investors Service) 表示，沒有計劃對麥卡錫的職位變動發表評論。穆迪是目前唯一給予美國最高評等「AAA」的主要信評機構，該公司在 9 月下旬警告，政府關門恐危及美國的頂級信評。