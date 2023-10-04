專家：美公債殖利率持續飆升 銀行股恐續跌

專家近期表示，隨著美國公債殖利率持續上升，銀行類股今年恐怕將維持跌勢，不過銀行應對風險的準備金水位也是 30 年來新高。

自從聯準會 (Fed)9 月暗示可能將利率維持在更長的時間以來，銀行股面臨更大的拋售壓力，當局鷹派的言論也使今年美股的漲勢熄火，並引發了規模約 25 兆美元的美國公債市場的大幅拋售，殖利率持續走升。

嘉信固定收益策略師 Kathy Jones 表示，公債殖利率持續攀升勢不可擋，明顯對銀行來說不利。

FactSet 的數據顯示，截至週二，標普 500 指數金融股全年迄今下跌 5.6%，而 SPDR 金融類股 ETF 今年迄今則下跌 5.5%。

儘管如此，銀行業的準備金水準仍處在 30 年以來的新高，顯示銀行也正在準備應對信貸惡化和經濟衰退時虧損擴大的情況。

DBRS Morningstar 分析師 Eric Chan 和 Michael Driscoll 在一份報告中表示，儘管 Fed 自 2022 年 3 月就開始升息，但銀行業仍在增加準備金。

Piper Sandler 分析師席佛思 (R. Scott Siefers) 表示：「情況正在慢慢變得更明朗，但總而言之，很多事情還需要一段時間才能讓投資人真正感到放心。」「利率路徑還需要再更確定一點，整個經濟的道路也都更需要確定一點。」

今年以來，由於矽谷銀行和 Signature 銀行倒閉引發存款戶倉皇出逃，銀行股承壓。雖然銀行類股已經從 5 月第一共和銀行崩潰時觸及的低點反彈，但 KBW 銀行指數今年以來仍下跌約 19%，遠遜於標普 500 指數 17% 的漲幅。