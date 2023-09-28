Meta推出頭戴裝置「Quest 3」 搶先蘋果Vision Pro奠定市場地位

臉書母公司 Meta Platforms(META-US)周三 (27 日) 在其年度開發者大會上正式推出「Quest 3」頭戴式裝置，價格比前一代貴 200 至 500 美元。該公司搶在蘋果正式推出 Vision Pro 進軍該市場之前，在虛擬實境 (VR) 和擴增實境 (AR) 產業中樹立新的地位。

Meta 推出最新款頭戴裝置 Quest 3(圖：Meta)

Quest 3 的解析度提高 30%，配備新的鏡頭和速度更快的高通 (QCOM-US) 晶片，處理能力是 Quest 2 的兩倍，可以改善圖形渲染，更流暢的操作，以及載入應用程式時更快的速度。

另外還有雙色通過攝影鏡頭 (dual-color pass-through cameras)，可以讓用戶看到周遭環境，而體積方面比 Quest 2 更薄，並增加了改進的揚聲器和新的控制器。

Quest 3 外觀看起來與之前的版本相似，不過前面有 3 個感測器。左右是攝影鏡頭，而中間是感測器，用於確認使用者房間內物體和牆壁的位置。如此一來就能自動設置虛擬護欄，防止用戶就撞上桌子，另外也可以用於遊戲，例如其中一款遊戲讓玩家能在牆上射擊物品。

價格方面，儲存容量 128G 的 Quest 3 售價為 499 美元，比前一代貴 200 美元，漲幅約 67%，周三開始接受訂購，10 月 10 日開始出貨。另外儲存容量 512G 版本的 Quest 3 售價為 650 美元。

分析指出，Quest 3 象徵 Meta 從 VR 進入 MR 的轉捩點，但對該公司的硬體業務來說是一個高風險時刻。儘管 Meta 多年來一直主導 VR 頭戴式裝置，但蘋果 (AAPL-US) 準備在未來幾個月發布其 Vision Pro 從而形成一場對決，不過蘋果的設備售價高達 3,499 美元。

Quest 3 的產品經理 Palwasha Khatri 介紹，該款設備不需要電線與電池組。媒體認為這種說詞意味著 Meta 試圖將產品定位成更主流的 MR 頭戴設備。

根據 Counterpoint Research 數據，就目前而言 Meta 仍然是 VR 頭戴式裝置領域的領導者，握有近一半的市占。但對該公司來說這仍是一個燒錢的產品，最大的問題是消費者最終是否會接受。

除了 MR，Meta 還希望透過新軟體來吸引客戶。該公司已與微軟 (MSFT-US) 合作，讓 Quest 3 能使用 Xbox 雲端遊戲服務。

與雷朋合作第二款智慧眼鏡

新一代智慧眼鏡 (圖：REUTERS/TPG)

與此同時，Meta 周三還推出與 Luxottica Group SA 旗下雷朋 (Ray-Ban) 合作開發的第二款智慧眼鏡。

分析指出，第一代智慧眼鏡並不受歡迎，因此 Meta 想透過更像普通眼鏡外觀的智慧眼鏡來吸引消費者。新款智慧眼鏡有新的外框選擇，以及改善揚聲器並升級相機。

然而，與科幻小說中的智慧眼鏡不同，這款產品並沒有這野心勃勃，主要用於拍照、攝影、通話和聽音樂，也具備 AR 功能可以顯示數位內容。