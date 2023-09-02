〈紐約匯市〉8月非農好壞參半 美元收高周線連七紅 加幣創一個月來最大貶幅

即使浮現一些惡化跡象，美國 8 月非農報告顯示勞動力市場依舊強勁，美元指數周五 (1 日) 上揚，周線連七紅。在加拿大公布第二季經濟意外萎縮後，加幣創下一個月來最大貶幅。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.61%，至 104.25，本周升近 0.2%。

美國 8 月非農就業人數新增 18.7 萬，高於市場預期的 17 萬，但 7 月數據遭下修至 15.7 萬。8 月失業率升至 3.8%，高於預期的 3.5%。平均時薪年增 4.3%，低於預期的 4.4%。

State Street Global Advisors 首席投資策略師 Michael Arone 認為，今日的就業報告可說是兩全其美，勞動力市場的疲軟足以牽制聯準會 (Fed)，同時又能防止經濟衰退。

美元兌日元盤中一度貶至 8 月 11 日以來最低，隨後由貶轉升，截稿前上漲 0.5% 至 146.27 日元，本周仍跌約 0.1%。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨交易員預估 Fed 在 9 月會議上維持利率不變的可能性為 93%，11 月升息機率僅 36%。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 表示，即使有跡象顯示勞動力市場已取得更好的平衡，但就業市場依然強勁，重申未來的利率決定將取決於最新數據。

部分特殊情況對 8 月非農數據帶來影響。上月的好萊塢罷工事件令影視業就業損失 1.7 萬人，卡車貨運巨頭 Yellow 破產，也導致卡車運輸業 3.7 萬人失業。若排除這些一次性因素，8 月就業人數估達約 24.1 萬人。

此外，其他數據顯示，美國 8 月 ISM 製造業指數連續第十個月萎縮，但降幅趨緩。

歐元貶 0.6% 至 1.0773 美元，回吐本周稍早漲幅，周線小幅收黑近 0.2%。

歐洲央行 (ECB) 管理委員會成員、法國央行總裁 Francois Villeroy de Galhau 表示，即使利率已接近高峰，核心通膨的進展令人鼓舞，但 EBC 尚未決定本月會議上將採取何種行動。

貨幣市場預估，ECB 在 9 月會議上維持利率不變的機率為 79%。

在數據顯示第二季經濟意外萎縮後，加幣兌美元創下一個月來最大貶幅，投資人削減了加拿大央行再次升息的押注。截稿前，加幣貶近 0.6%，至 1.3588 加元兌 1 美元，幾乎回吐本周以來的升幅，周線僅微升 0.1%。

ForexLive 首席貨幣分析師 Adam Button 表示，加拿大央行的工作已經完成，加幣正在遭遇拋售，因為辯論焦點很快將轉向何時降息。

加拿大公布 Q2 國內生產毛額 (GDP) 年減 0.2%，遠遜於分析師預期的年增 1.2%，另有數據顯示 8 月製造業活動正加速萎縮。貨幣市場現在認為，加拿大央行下周升息的可能性僅 8%，低於數據公布前的 24%，並消化明年 10 月開始降息的預期。

截至台灣時間周六 (2 日) 約 6:00 價格: