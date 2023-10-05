〈紐約匯市〉Fed年內升息預期略降 美元指數回落 日元持平

美元指數周三 (4 日) 伴隨著美債殖利率回落，一系列好壞不一的數據，透露出美國經濟可能存在一些疲軟跡象，削弱了聯準會 (Fed) 年底前再一次升息的可能性。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.20%，至 106.79，自去年 11 月高點回落。

美國周三公布 ADP 就業報告顯示，9 月民間部門就業成長大幅放緩至 8.9 萬人，遠低於預期和前值，凸顯出勞動力市場已開始出現降溫跡象。此外，美國公布 9 月 ISM 服務業指數為 53.6，持續處在擴張區間，但較前值放緩。

不過，在公布 8 月工廠訂單成長 1.2%，遠優於市場預期後，美元收復部分失地。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示：「今日上午的服務業數據，有助於緩和周五非農報告公布前的預期，Fed 年底前再次升息的可能性已稍微回落。廣泛來說，美債殖利率飆升以及美元的相應漲勢，似乎已經竭盡。」

日元兌美元走勢變動不大，截稿前持平在 149.05 日元。前一交易日的短暫飆升，引發投資人對於日本當局可能已出手干預的猜測。

Monex USA 外匯交易員 Helen Given 說：「美元兌日元目前的交易價格非常接近三個交易日前的水平，這告訴我昨天的走勢實際上並非干預。」

日本財務省主掌外匯事務的副大臣神田真人 (Masato Kanda) 拒絕對當局是否在周二 (3 日) 干預匯市發表評論，稱日方僅採取美國當局理解的作法。

不過，日本銀行 (央行) 周三的貨幣市場數據顯示，經常帳餘額仍落在市場預期的範圍之內，意味著日本當局可能沒有如外界猜測在前一天進場干預。

即使數據顯示歐元區 8 月零售銷售降幅超出預期，且上季經濟可能陷入萎縮，歐元周三仍漲近 0.4% 至 1.0505 美元，自 10 個月低點小幅回升。

英鎊漲 0.5% 至 1.2136 美元，自 7 個月低點反彈。

紐幣小升 0.05% 至 0.5911 美元。紐西蘭央行宣布將現金利率維持在 5.5% 不變後，紐幣盤中一度貶至近一個月低點，隨後收復貶勢。

截至台灣時間周四 (5 日) 約 6:00 價格: