日本外匯首席官員：必要時對日元過度波動採取適當行動

日元對美元貶破 150 又強力彈升後，日本財務省負責外匯事務的最高官員神田真人周三 (4 日) 拒絕透露是否干預匯市，僅表示將對日元過度波動採取適當行動，且不會排除任何選項。

神田真人說，日元「過度」波動指的是單邊、大幅的變動，但他不會對當局是否在前一夜干預外匯市場、支撐日元加以評論。

他對記者說，「我們對過度波動的立場並未改變」，但拒絕評論日元昨夜的變動被認定為過度。

神田還補充說，針對日元波動是否過度，日本政府正在評估各種因素，包括隱含波動性。

美國本周五將公布牽動美國聯準會 (Fed) 利率展望的 9 月非農就業報告，而周二公布的 JOLTS 職缺意外高於市場預期，凸顯勞動力市場充滿韌性，因而帶動美元勁揚、日元走軟。

這導致日元在周二晚間一度貶破 150 日元兌 1 美元的重要心理關卡、觸及 150.16，是 2022 年 10 月以來最低價。但日元很快就強力拉升，短短幾秒內一度衝上 147.43，讓一些市場參與者揣測東京當局曾進場支撐日元匯價。

周三亞洲盤中，日元兌美元約報 149.14 日元兌 1 美元。神田真人發言後，日元變動不大。

日本官員近幾個月以來多次表示，如果發現外匯市場過度波動，將進場干預，但日元經過周二強力彈升後，兌美元只貶值 0.2%，顯示這個走勢背後的關鍵催化劑，是因為日元貶破被市場認定會促使當局出手的 150 關卡，即使日本政府並未親口證實。

日本去年分別在日元貶到 146 和 152 的時候三度進場阻貶，共計砸下超過 600 億美元支撐日元。

不過，日本去年開始改變有關干預匯市的溝通方式。雖然財務大臣鈴木俊一去年 9 月證實了第一波的干預，但並未對之後兩次的進場坦言不會。

日本當局模糊的溝通策略

這個策略讓市場參與者只能繼續從各種蛛絲馬跡推敲日本的匯率策略，也因此更難以摸清楚當局是否會回應，也更難在外匯市場上決定自己的操作策略。

第一生命研究所經濟學家 Hideo Kumano 說：「我難以判斷他們是否已進場干預。但如果他們真的這麼做了，焦點將在於他們干預的頻繁程度，以及準備干預的金額。我認為，神田的語焉不詳，是一種試圖增加對市場參與者心理層面影響力的策略，即使干預的金額本身並不大。」

經濟學家大致認為，在市場動態改變以前，干預匯市只是爭取時間的策略罷了，因為造成日元貶值的因素是美日之間龐大的利差，除非日本銀行 (央行) 推動政策轉向，而且 Fed 升息周期有明確的結束時間表，才可能讓日元回升。

彭博上個月調查的經濟學家中，有一半預測日銀要到明年上半年，才可能對退出負利率政策有更明確的行動。