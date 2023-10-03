Fed梅斯特：今年可能需要再升息一次

美國克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 周一 (2 日) 表示，聯準會 (Fed) 今年可能需要再次升息，然後在一段時間內將利率維持在較高水準，以達到 2% 的通膨目標。

梅斯特在克里夫蘭的一場活動上表示，最終決定仍取決於經濟如何發展，而中國經濟放緩與汽車工人工會延長罷工，都讓美國通膨和成長前景面臨風險。

她說，隨著累積更多有關經濟情勢的訊息、評估升息的影響，今年很可能需要再次調升聯邦資金利率，然後維持在該水準一段時間。

Fed 官員上月將基準利率維持在 5.25%-5.50% 的目標區間不變，且最新預測顯示，19 名官員中有 12 名官員預估今年還會再升息一次，而明年降息次數將比原先預期更少。梅斯特今年沒有貨幣政策投票權。

上次會議結束迄今公開發言的幾位 Fed 官員，對於最佳的利率路徑看法均有不同。Fed 負責監管事務的副主席巴爾 (Michael Barr) 周一 (2 日) 表示，Fed 可能正處在或非常接近限制性的利率水準，他的看法與 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 相同，即認為 Fed 在升息方面可以「謹慎行事」。

Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 在同日另一場活動上重申，即使 8 月數據顯示物價增幅為 2020 年來最小，可能還需要多次升息，才能讓通膨回到央行設立的目標。

Fed 第三號人物、紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 則在上周五 (29 日) 表示，Fed 或許已完成升息行動，但為了讓通膨降至 2% 目標，官員們可能會讓高利率維持一段時間。