Fed第三把交椅暗示 升息或許已經結束

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周五 (29 日) 暗示，聯準會 (Fed) 升息或許已經結束，但利率仍將保持在高點「一段時間」，以讓通膨率回到 2% 目標。

威廉斯在為紐約長島一場活動預先準備的講稿中說：「我目前的評估是，我們已經到達或接近到達聯邦資金利率目標區間的最高峰。我預期我們將需要維持限制性貨幣政策立場一段時間。」

這番談話代表 Fed 高階官員直白表示，40 年來最激進的貨幣緊縮或許已經告終。威廉斯最後臨時因家庭因素而未能出席該場活動，但仍公布講稿內容。

威廉斯預測今年通膨率為 3.25%，2024 年降到 2.5%，2025 年進一步降到「接近」2%。

Fed 上周宣布利率不變，維持在 5.25-5.50% 的 22 年高點，點狀圖顯示，19 名官員中有 12 人預測今年還會再升息一次，另有 7 人預測持平。此外，官員整體而言預測只會明年降息兩次，少於 6 月點狀圖預估的四次，部分原因是考量到強勁的勞動力市場。

美國商務部周五公布 Fed 偏好的通膨指標降溫，8 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增幅 3.9%、月增幅 0.1%。

威廉斯周五說，通膨雖然趨於和緩，但依然過高，此外，勞動力市場的失衡正在減少，但需求必須進一步降低。

他認為，眼前最大的挑戰是確保居住和勞動力成本持續下降。這也顯示房價、房租和薪資是助長近期通膨的最大力量。

他預測，美國目前 3.8% 的失業率到明年將回升到略高於 4%，明年的國內生產毛額 (GDP) 預料成長 1.25%。

然而 PCE 通膨公布後，部分分析師認為，Fed 上周公布的最新通膨展望似乎已經過時，因此推斷今年再次升息的機率已經降低。

Renaissance Maro Research LLC 經濟主管 Neil Dutta 說，Fed 預估到今年年底的通膨率為 3.7%，從目前已公布的數據來看，代表接下來四個月的通膨率需要明顯的升溫，例如核心 PCE 每個月的月增率在 0.3%、或年增率 4%，是相對高的水準，「意味著 Fed 可能無法在未來兩次會議 (11 月和 12 月) 的任何一場升息。」