〈紐約匯市〉美關門危機暫時化解 美元指數睽違10個月重返107

在美國政府躲過關門危機，加上經濟數據再度支持聯準會 (Fed) 在較長時間內維持高利率的看法後，美元指數周一 (2 日) 延續連四周上漲的氣勢，睽違 10 個月以來，首度重返 107 關口。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.75%，至 107.02，為去年 11 月以來首度站上 107。

供應商管理協會 (ISM) 一項調查顯示，隨著生產和就業反彈，美國製造業在 9 月走向復甦，且工廠投入價格指數大幅下滑。

美國國會周六 (30 日) 在兩黨的支持下通過臨時撥款法案，並送交總統拜登簽署，在最後一刻避免停擺危機。

政府躲過關門危機，降低了市場對美債的需求，美國 10 年期公債殖利率周一最高觸及 4.71%。與此同時，即使聯準會目標利率仍處在限制性水平，數據顯示美國經濟依舊保持彈性。

CIBC Capital Markets 北美外匯策略主管 Bipan Rai 表示：「人們覺得美國經濟可以在更長一段時間內承受更高的利率，這也暗示著 Fed 明年可能不會那麼快降息。」

美元走高之際，歐元貶近 0.9% 至 1.0477 美元，英鎊貶逾 0.9% 至 1.2086 美元，澳幣貶 1.1% 至 0.6364 美元。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 說：「美國的成長故事還是優於其他國家，因此利差可能會繼續對美國有利。」

Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 也在周一表示，若接下來的數據顯示通膨進展陷入停滯或是過於緩慢，她願意在未來的政策會議上支持央行再度升息。

日元貶 0.3%，至 149.78 日元兌 1 美元，投資人持續密切關注日本銀行 (央行) 出手干預日元的跡象。

日銀 9 月會議意見摘要顯示，有更多決策者針對退出超寬鬆政策的前景展開討論，日銀也宣布進行額外購債，以阻止殖利率進一步上升。

日本財務大臣鈴木俊一 (Shunichi Suzuki) 重申，隨著日元兌美元匯價逼近 150，當局仍以高度的緊迫感關注匯率走勢，但他拒絕針對目前是否可能進行干預發表評論。

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