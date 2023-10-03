Rivian第三季交車成績不夠好 盤中股價跌逾2%

電動車新創公司 Rivian Automotive 周一 (2 日) 公布的第三季汽車銷量超出市場預期，該公司提高產量，以滿足市場對皮卡和 SUV 的持續需求。不過好消息並未提振其股價，截至周一盤中 Rivian 股價跌逾 2%。

截稿前，Rivian(RIVN-US) 股價下跌 2.12%，每股暫報 23.77 美元。

具體來看，生產 R1T 皮卡和 R1S SUV 的 Rivian 在截至 9 月 30 日的季交付 15,564 輛汽車，而 Visible Alpha 的預期為 14,740 輛，較第二季成長 23%。

根據 Needham & Co 分析師 Chris Pierce 的說法，一些投資人認為，與 Rivian 上半年的表現相比，該公司的交付量低於預期，因此其股價小幅下跌。

展望未來，Rivian 表示有望在今年生產 5.2 萬輛電動車——隨著供應鏈瓶頸的緩解，該公司在 8 月份將這一目標從 5 萬輛小幅提高。

Rivian 公布上述數據之際，投資人擔心由於借貸成本上升，美國市場對電動車的需求出現疲軟，促使包括特斯拉 (TSLA-US) 在內的競爭對手降價和打折。

這家電動汽車製造商在伊利諾州的工廠生產了 16,304 輛汽車，比第二季的 13,992 輛有所增加。這意味著，Rivian 本季度只需生產逾 12,300 輛汽車，就能實現全年目標。

Cox Automotive 的數據顯示，特斯拉為提振需求和競爭對手的反應而降價，已將電動汽車的平均零售價格從一年前的近 7 萬美元降至 2023 年 7 月的 53376 美元。

然而 Rivian 卻一直沒有降價，相反的一直在削減成本，並開始自主研發 Enduro 動力系統，以減少對供應商的依賴。

據市場研究公司 Canalys research 稱，儘管增速放緩，但美國電動汽車行業仍出現了正面的成長跡象，美國已成為成長速度最快的電動汽車市場之一。

