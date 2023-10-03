〈貴金屬盤後〉觸及新高5個月後 黃金進一步邁向死亡交叉

黃金期貨周一 (2 日) 延續頹勢，創 3 月以來最低收盤價，走向所謂的「死亡交叉」，即走勢恐進一步下挫。

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 表示，美國公債殖利率飆升以及美元走強，這是黃金兩大剋星。「華爾街正大幅度調整資金流向，且顯然不是朝黃金流去，固定收益資產突然變得很有吸引力，扼殺了黃金的短期前景。」

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 18.90 美元或 1%，報每盎司 1847.20 美元。

根據道瓊市場數據，這是自 3 月 9 日以來最活躍黃金期貨的最低收盤價。 9 月黃金價格下跌 5.1%，第三季價格下跌 3.3%。

FxPro 高級市場分析師 Alex Kuptsikevich 周一評論指出，一次黃金交易價如此低是在 6 個月前，當時係因美國地區銀行危機引發買家湧入。「當時和現在一樣，黃金面臨的壓力來自美國公債殖利率上升，以及長期利率上升預期的重新評估。」

在 5 月初黃金上漲至每盎司 2055.70 美元後下跌，此為黃金史上第二高價紀錄，也是自 2020 年 8 月 6 日以來最活躍黃金的最高收盤價。

黃金價格現在似乎邁向「死亡交叉」，即短期移動均線就會由上往下穿過長期移動均線，意味技術面普遍長期看跌。FactSet 數據顯示，12 月黃金的 50 日移動平均線為 1948.34 美元，而周一的 200 日移動平均線為 1982.13 美元。

《黃金通訊》編輯 Brien Lundin 表示，黃金市場上回死亡交叉出現於 2022 年 7 月，隨後黃金連續 4 個月走跌，直至進入 2023 年後大幅反彈。因此，死亡交叉恐預示著黃金更加疲軟，且會讓許多人盼望秋季的反彈走勢延後發生。

美國公債殖利率上升引發金價跳水。Lundin 至初，公債殖利率持續飆升不僅是因為投資者終於相信聯準會 (Fed)「更長時間維持較高利率」的決心，也因為美國財政部被迫向市場發行大量新公債，而傳統買家正減少購買債券。

周一交易，10 年期公債殖利率為 4.674%，自周五的 4.572% 升上來。

他預期，美元見頂時，黃金才會迎來光輝。周一 ICE 美元指數上升 0.6% 至 106.87，接近今年最高水準。美元走強會削減海外買家的需求。

Moya 認為，黃金目前似乎不太可能上漲至 2000 美元，最終上行空間會瞄準 1925 美元區域。

與此同時，Lundin 認為，追蹤黃金期貨趨勢者在金價突破支撐位後大量湧入，而加劇黃金跌勢。雖然在這種拋售壓力可能會讓金價進一步走低，但黃金「目前已經極度超賣。」