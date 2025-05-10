〈貴金屬盤後〉中美貿易談判前美元走弱 黃金漲逾1%

鉅亨網編譯許家華 2025-05-10 06:17

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黃金價格周五 (9 日) 漲逾 1%，係因美元走低，同時市場在中美周末會晤前消化了美國總統川普關於關稅的評論。

現貨黃金價格上漲 1.1%，收每盎司 3,340.29 美元，本周迄今漲約 3.1%。

美國黃金期貨價格上漲 1.1%，收每盎司 3,344 美元。

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美元小幅下跌 0.3%，令黃金對其他貨幣持有者來說更便宜。

美中代表正準備周末在瑞士召開會議，以遏制世界兩大經濟體之間的貿易戰。與此同時，美國總統川普周五表示，中國應該向美國開放市場，對中國商品徵收 80% 的關稅「似乎是正確的」。

此外，在地緣政治方面，印度和巴基斯坦互相指責對方發動新的軍事攻擊，連續第三天使用無人機和大砲，這是這兩個擁有核武的南亞鄰國之間近三十年來最嚴重的戰鬥。

High Ridge Futures 金屬交易主管 David Meger 表示：「顯然，關稅方面持續的整體不確定性可能仍然是黃金價格最重要的支撐因素。」他稱，對黃金看漲程度較過去幾個月下降，並認為黃金可能會進入一段更明顯盤整或回調的時期。

在實體黃金方面，由於盧比貶值導致需求疲軟，印度黃金交易商本周提供價格折扣，推動當地黃金價格升至接近歷史高位，而中國黃金購買量在假期後有所回升。

其他消息，聯準會理事 Michael Barr 認為，川普的貿易政策可能會令通膨上升、成長率下降，以及推升今年稍晚的失業率，令決策者疲於奔命。

其他貴金屬交易

現貨白銀上漲 0.8% 至每盎司 32.75 美元。

現貨鉑金上漲約 2% 至每盎司 995.10 美元。

現貨鈀金上漲 0.2% 至每盎司 977.68 美元。



