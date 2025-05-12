印巴之戰 牛彈琴：印度對美國說不了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-12 14:00

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具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」周一（12 日）表示，很有意思的一幕，印度對美國說不了。

印巴之戰，美國總統川普也很忙碌，按照他的說法，正是美國徹夜斡旋，印巴才最終達成了停火協議。

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換句話說，沒有美國，印巴還在打呢。

受此鼓舞，川普更說他要調停克什米爾問題。

畢竟，克什米爾問題是印巴的火藥桶。三次印巴戰爭，兩次導火線都是克什米爾。這一次，印巴差點又爆發了第四次戰爭。

這是好事啊！

談判總比打仗強。

但「牛彈琴」說，印度很生氣。印度媒體很快就指出，印度已明確表示，不希望任何人在克什米爾問題上進行調停。

不希望任何人？

無一例外，但第一個就是川普。

為什麼不？

倒不是印度認為川普不靠譜，而是這是印度的一貫主張，用《路透社》的話說：印度堅持認為，印巴爭端必須由兩國直接解決，拒絕第三方參與。

「牛彈琴」對此提出以下三點：

第一、國際調停意味著國際化。印度一直反對克什米爾國際化，認為克什米爾都屬於自己。

第二、印度是強勢一方，國際調停往往更有助於弱勢一方，對印度不利。

第三、通過兩國直接解決，印度自信依靠自己的實力能獲得更大利益。

所以，川普想調停克什米爾，顯然觸碰了印度的紅線，印度馬上給川普一個軟釘子。

事實上，這次斡旋，雖然川普宣稱是美國的功勞，但很有意思的，印度一直保持沉默。

與巴基斯坦公開感謝美國、中國、沙烏地阿拉伯、阿聯、土耳其等國不同，印度絕口不提美國和川普。

印度外交秘書唐勇勝之前透露的停火過程是：10 日下午，巴基斯坦軍事行動總負責人直接與印度方面負責人通話，雙方達成一致意見，在當地時間 17：00 停止地面、空中和海上一切射擊，雙方將於 5 月 12 日再次舉行會談。

也就是說，美國說這是美國的功勞，印度更認為這是印巴直接溝通的結果，而且是巴基斯坦主動打電話過來，雙方達成了共識。

這裡面有川普什麼事？