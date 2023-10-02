日圓有機會更便宜？日本維持寬鬆，必要時日本央行將採取行動穩定貨幣！

近期日幣不斷走貶，本文將關注日本央行貨幣政策，在談日本央行的貨幣政策之前，先檢視日本經濟基本面。

■ 延伸閱讀推薦：KD 指標怎麼看？KD 黃金交叉是什麼意思、能看出轉折點？

首先關於通膨，日本過去長期處在低通膨的時代，甚至面臨通縮的惡性循環，好不容易近期受到全球的大通膨影響，如下圖終於將 CPI 拉至 3.2%，Core CPI 也來達到了 3.1%；但在勞動市場方面，7 月份失業率從 6 月的 2.5% 上升至 2.7%，日本製造業的就業機會更下降了 11.4%，顯示日本勞動市場不再緊俏，可能導致工資上漲速度趨緩，對通膨成長是不利的訊號，這也是日本央行不樂見的情形。

實質 GDP 的部分，日本經濟已連續三季成長，主要的成長動能來自於汽車出口上升，以及解封後旅日遊客大增所帶動的觀光收益，根據日本觀光廳最新統計，第二季外國旅客在日本的消費額高達 1.2 兆日圓，觀光消費金額已經回到疫情前的水準；但反觀日本內需表現卻依然疲弱，受到通膨影響，民眾實質購買力下降，7 月實質家庭平均消費支出下降 5%。

■ 延伸閱讀推薦：債券新手知識 5 堂課｜報酬率怎麼看？長短債如何選擇？公司債與公債的區別？

為刺激經濟，日本長期維持零利率甚至負利率政策，同時，也採行了 QQE (Qualitative and Quantitative Easing) 政策，透過市場控制短期和長期的債券殖利率，亦即殖利率曲線控制 YCC (Yield Curve Control)，藉此來達成長期通膨 2% 的目標。在日本央行宣布 9 月將維持寬鬆貨幣政策，保持短期利率與 10 年期公債利率目標區間不變後，日圓持續走貶，日圓 / 美元當日即貶至 148.39，現在也即將突破 150 關口，今年到目前為止，日圓相對於美元已經貶了超過 11%，失控的日幣也讓日本央行的寬鬆貨幣政策備受考驗。

雖然日本通膨已有將近一年的時間維持在 3% 以上，但日本央行認為這只是暫時性的，因為目前的通膨大多自於日圓貶值導致的進口成本上升，實際由薪資和消費帶動的通膨，還沒有達到央行設定的 2% 水準。如下圖所示，日本每月實質薪資年減 2.5%，每月經常性實質薪資年減 1.7%，雖然與年初低點相比已有回升，但仍處於負成長，這也是為什麼日本央行還不願停止超寬鬆貨幣政策的原因。

日本央行官員表示，許多中小企業難以轉嫁上漲的成本，已有 60% 的中小型企業出現虧損，這將直接使企業加薪的能力下降，進一步阻礙日本達到目標通膨。若日圓 / 美元持續貶破 150，日本央行有很大的機率於 10 月份再次調整 YCC 政策，因此未來日圓的貶值空間可能有限。(看完整：日本央行貨幣政策)

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險