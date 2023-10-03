三星奪下Tenstorrent下一代AI晶片訂單

加拿大新創 AI 晶片公司 Tenstorrent 週一 (2 日) 宣布，將選擇三星代工製造其下一代人工智慧 (AI) 小型晶片 (Chiplet)。

Tenstorrent 聲明指出：「Tenstorrent 的重點是開發高效能運算並向全球客戶提供這些解決方案，三星代工設計服務團隊將協助本公司生產和銷售小型晶片」，但 Tenstorrent 尚未透露財務細節或交易規模。

這些 Chiplet 將採用三星的 4 奈米的 FinFET 製程製造，專為圖形處理器 (GPU) 和中央處理器 (CPU) 等高性能應用而設計。

三星奪下 Tenstorrent 下一代 AI 晶片訂單 (圖片：shutterstock)

三星美國代工業務負責人 Marco Chisari 表示，這將加速 Tenstorrent 在資料中心和汽車解決方案方面的 AI 創新。

市場分析，Tenstorrent 選擇三星代工的結果並不令市場意外，因為 Tenstorrent 最近從三星 Catalyst 基金獲得了大量策略資金。

Tenstorrent 公司採用 RISC-V 開源處理器架構研發先進的 AI 硬體加速器和晶片，讓開發者可以根據特定應用客製化處理器。

Tenstorrent 的團隊成員都擁有十多年的產業經驗，並有在 AMD(AMD-US)、英特爾 (INTC-US)、ARM、Altera 等晶片公司工作的經驗。