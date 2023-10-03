三星奪下Tenstorrent下一代AI晶片訂單

三星奪下Tenstorrent下一代AI晶片訂單 (圖片：shutterstock)
三星奪下Tenstorrent下一代AI晶片訂單 (圖片：shutterstock)

加拿大新創 AI 晶片公司 Tenstorrent 週一 (2 日) 宣布，將選擇三星代工製造其下一代人工智慧 (AI) 小型晶片 (Chiplet)。

Tenstorrent 聲明指出：「Tenstorrent 的重點是開發高效能運算並向全球客戶提供這些解決方案，三星代工設計服務團隊將協助本公司生產和銷售小型晶片」，但 Tenstorrent 尚未透露財務細節或交易規模。

這些 Chiplet 將採用三星的 4 奈米的 FinFET 製程製造，專為圖形處理器 (GPU) 和中央處理器 (CPU) 等高性能應用而設計。

三星奪下 Tenstorrent 下一代 AI 晶片訂單 (圖片：shutterstock)
三星奪下 Tenstorrent 下一代 AI 晶片訂單 (圖片：shutterstock)

三星美國代工業務負責人 Marco Chisari 表示，這將加速 Tenstorrent 在資料中心和汽車解決方案方面的 AI 創新。

市場分析，Tenstorrent 選擇三星代工的結果並不令市場意外，因為 Tenstorrent 最近從三星 Catalyst 基金獲得了大量策略資金。

Tenstorrent 公司採用 RISC-V 開源處理器架構研發先進的 AI 硬體加速器和晶片，讓開發者可以根據特定應用客製化處理器。

Tenstorrent 的團隊成員都擁有十多年的產業經驗，並有在 AMD(AMD-US)、英特爾 (INTC-US)、ARM、Altera 等晶片公司工作的經驗。

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