歐元區9月通膨率降至4.3% 為2年來最低

初步數據顯示，歐元區年度通膨率降至 2021 年 10 月以來的最低水平，9 月通膨較上年同期上揚 4.3%，低於 8 月的年率 5.2%；而環比則從 0.5% 降至 0.3%。

備受貨幣政策制訂者關注、不包括能源、食品、酒精和菸草的核心通膨率，則從 8 月的 5.3% 降至 9 月的 4.5%。

歐洲央行 (ECB) 9 月將利率提高至創紀錄水平，將關鍵利率定在 4%。此舉被形容為「鴿派升息」，之前 ECB 還提出至今為止最強烈的建議，即其委員會認為利率可能處於夠高水平，足以在中期內將通膨控制在目標水平。

ECB 最新對歐元區的宏觀經濟預測顯示，今年通膨率平均為 5.6%，2024 年降至 3.2%，2025 年降至 2.1%。

官員們試圖降低對即將降息的預期。法國央行行長德加洛 (Francois Villeroy de Galhau) 本周表示，押注首次降息何時到來還「為時過早」。

情況依然複雜，ECB 預測今年歐元區經濟成長 0.7%，未來兩年分別為 1% 及 1.5%。

最近的油價飆升也可能對 ECB 的通膨預測構成風險。

歐洲國家之間的通膨情況仍然存在很大差異。歐元區最大經濟體德國的物價年漲幅仍遠高於 4.3% 的目標；該國也面臨經濟收縮。

歐盟統計局估計，歐元區國家 9 月總體通膨率分別為 5.6% 和 3.2%，而斯洛伐克和斯洛維尼亞的通膨率為 8.9% 和 7.1%。