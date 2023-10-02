〈房產〉少了交屋潮現了原形 台南9月買賣移轉棟數少2成

今 (2) 日各都地政局陸續公布 9 月份買賣移轉棟數，台南市 9 月買賣移轉棟數跟 8 月相比大減 22%，反觀桃園市及台中市今年 9 月買賣移轉棟數分別有 10.8% 及 9% 的月成長。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，平均地權新法 7 月上路以來買氣緩慢浮現，但尚未恢復生氣，每月買賣移轉棟數能有大幅增加的原因大多來自於新案交屋量，台南市上個月在北區、新化及新市有大量交屋，拉高移轉棟數，9 月交屋量驟減，移轉棟數也打回原形。

綜觀桃園市、台中市、台南市三都買賣移轉棟數，桃園市 4,023 棟、月增 10.8%、年增 9.8%，台中市 4,464 棟、月增 9.0%、年增 8.9%，台南市 1,958 棟、月減 22%、年增 11.4%。郎美囡表示，9 月各區域出現新案交屋，台中市南屯區有 818 棟，跟 8 月相比成長 291.4%，相當於增加三倍的移轉量，另外沙鹿區及烏日區也有大幅度的成長，主要都來自於前幾年銷售的新案，而桃園市也陸續有新案交屋，不過有建設議題及價格優勢，市場交易逐漸回穩，自今年 5 月以來，單月移轉棟數都能超過 3000 棟。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，8 月新青安房貸開放申請，買氣直線加溫，自用買方對市場的信心度增加，雖然政府整肅住宅市場炒房風氣，反而讓投資人轉戰商用不動產，因此有不少商用物件成交。