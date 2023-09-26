〈房產〉房仲調查：房價看法多空對峙 看跌比例連三季下降

今年台灣房市仍呈現多空對峙格局，依永慶房屋今 (26) 日發布第四季網路會員調查，全台認為房價看漲比例維持 34%，看跌比例為 31%，反而較上季減少 2 個百分點，而且呈現連續三季下降。

據調查顯示，今年第一季還有 46% 的受訪者對房價持看跌想法，到第二季就降至 40%，看跌第三季的比例仍達 33%，最新詰查結果結果顯示，看跌第四季房價的比例已降到 31%，比第三季還要下降 2 個百分點。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，各國央行貨幣緊縮政策不變，但升息循環逐漸到了尾聲，而消費者對於通膨常態化的預期，讓消費者認為房價難有下跌的空間，但在全球經濟展望不佳，且烏俄戰爭尚無停火跡象，還是部分消費者看跌房價。

同時，此次調查也針對消費者想購屋的地區做房價看法的調查，全台 72% 消費者認為，過去一年房價上漲 5% 以上，新竹、台南消費者認為房價上漲 10% 以上的比例超過 5 成，顯示受訪者對房價上漲的感受深刻。

陳賜傑指出，若與上一季相比，全台消費者認為房價上漲 5% 以上的比例從 67% 增加至本季的 72%，可以看出消費者對於房價上漲感受較上季更為強烈，房價有感上漲。

台灣官方提出「新青年安心成家方案」優惠貸款，於 8 月 1 日上路，政策目的希望讓青年買房不再是遙不可及的夢想，從提高貸款額度、利息補貼加碼、延長貸款年限及寬限期 4 個面向著手，減輕民眾購屋負擔。，這樣的房貸優惠措施是否能增加消費者購屋意願呢？陳賜傑說明，根據調查結果，79% 消費者表達會增加購屋意願；而四大面向的優惠條件中，以利息補貼與提高貸款額度最具吸引力。

本次永慶房產趨勢前瞻報告問卷調查，爲採「電子郵件」方式寄發永慶房仲網會員與官網點入。調查時間爲今年 8 月 18 日到 9 月 3 日。回收有效問卷數為 1912 份。