〈房產〉北市府以設定地上權釋出內湖4400坪土地 招商案12/26截標

台北市政府財政局以設定地上權方式釋出「內湖區潭美段五小段 21 地號等 4 筆市有土地」及「內湖區潭美段五小段 35、35-1 地號市有土地」兩宗招商案，將以 60 年地上權的方式引進投資人開發，於今 (26) 日公告，截標日為今年 12 月 26 日。

內湖科學園區成熟發展以及產業群聚效應，吸引科技業、航運業、壽險業與專業機構購置布局。雖然今年以來，商用不動產市場買氣稍有趨緩，但根據第一太平戴維斯統計，內湖科學園區 1 億元以上的廠辦交易共有 18 件，累計交易金額達 94.4 億元。其中，最大宗交易為崇越科技 (5434-TW) 以 53.5 億元買下內科西湖段整棟預售廠辦，寫下今年台北市科技廠辦最大規模交易，換算每坪建物單價突破 80 萬元，也是繼金仁寶以 81.9 億元買下北士科 T16 街廓的地上權土地以來，科技業在台北市區購置商用不動產的最大交易案，顯示科技大廠總部升級的需求潛力。

根據第一太平戴維斯調查，目前大內科地區有將 19 個科技廠辦案正在興建或規劃中，預計在 2023-2025 年之間，將有 14 個建案陸續完工，其中已有 6 棟興建中的廠辦，將作為科技業總部自用、已經售出或者採只租不售策略，合計未來三年有 9.3 萬坪的新供給中，有半數空間將不會釋出到市場上銷售。

再加上西湖段與文德段，土地利用逐漸飽和，土地單價明顯上升，例如長虹建設 (5534-TW) 於去 (2022) 年 9 月以 19.8 億元購買西湖段土地，換算每坪單價達 285 萬元，與四年前鄰近土地成交單價每坪 190 萬元相比，地價漲幅明顯，對於要總部升級的科技產業來說，不管是投入土地成本或者尋求合適的大面積空間將面臨不少挑戰。

協辦本次地上權招商的第一太平戴維斯指出，台北市政府釋出 2 宗內湖區潭美段大面積地上權案，基地一為辦公服務區（一），土地面積約 1938 坪，建蔽率與容積率分別為 40% 與 225%，可做一般事務所、金融保險業、醫療保健服務業、旅遊及運輸服務業、企業營運總部及其關係企業（附條件）等使用，權利金底價為 7 億 9459 萬元；基地二為工商服務展售區，土地面積約 2468 坪，建蔽率與容積率分別為 50% 與 225%，權利金底價為 10 億 6808 萬元，可規劃為零售空間、一般事務所、金融保險業、一般旅館、企業營運總部及其關係企業（附條件）等使用；基地規模適中，未來開發單棟面積可達到 7000-8000 坪以上，適合打造大型科技業總部。

招商顧問第一太平戴維斯協理戴廣平表示，西湖段與文德段土地一地難求，想打造具規模的總部大樓，投入成本高且機會稀少，近年可以觀察到自用企業以及開發商將重心遷移到舊宗段與潭美五期，已提前開始布局；而捷運東環段已於今年初由行政院核定，預定 2 年內動工，9 年半完工，未來通車後 14 分鐘即可抵達象山站，大眾運輸機能顯著提升將為舊宗與潭美段商業機能發展注入強勁成長動能。