【籌碼週報】上週投信仍聚焦AI Server與光通訊概念，其中1檔十月營收年增169%、週漲14.6%

一、 投信近一週買超較多的股票 (2023.9.25-9.28)

上週投信積極買超統計有 6 檔，其中電子股 5 檔、傳產股 1 檔。可以發現整體買超標的與前幾週重複性相當高，華星光、台燿、天鈺、精剛為連續兩周以上買超，奇鋐一直為本波 AI 以來買超看好個股。

整體投信在大盤持續回檔下，買超力道開始縮小並集中，但這波仍持續看好之個股如台燿、奇鋐、華星光為 AI Server 與光通訊概念。

上週新增之標的為精測，此個股為晶圓探針卡廠商，法人看好其打入 AI 龍頭之探針卡供應鏈，故仍為整體 AI Server 之概念之下。

整體 AI 族群十月的操作策略，建議以 ODM 龍頭股與相關受惠零組件，法人預估十月初公告之業績將均有所成長，後續操作策略為優先觀察美股 Nvda 之股價走勢是否開始止穩回升，再者為營收利多公布後，股價表現之延續性。

上週投信買超較多之個股當中，在法人籌碼跟著走專欄中，多數都是已篩選出並提醒大家之標的，而精測為上週四最新挑出之個股，後續可持續留意法人買超持續力道。

投信週買超累積較多之個股，可以從【法人籌碼跟著走】專欄中，以日的角度提前挑選出法人相對看好之個股並每天更新，且在籌碼資金進駐下累計價差顯著。若想了解如何透過法人籌碼來達到提早佈局的先機，並與法人同步，可訂閱” 法人籌碼跟著走”。

二、 最新價差一次看

【9 月第四週策略狀態公開！】 15 日結算，16 檔最高 57%，總價差平均 7.6%！

巴菲特曾說：「如果你已經在牌桌上玩了半小時，但你仍然不知道牌桌上誰是待宰羔羊，那麼你就是那隻羔羊。」這與股票市場的不謀而合。

股票分析主要有四個面向，分別是基本面、技術面、籌碼面與產業面。

基本面指的是該公司的狀況，技術面則是價格與供給量的狀態，產業面則是該公司所屬產業情形，而籌碼面則是指該公司的股票在外流通數的情況，籌碼分析則是分析參與者是大戶或是散戶，當然以大戶而言，法人機構最廣為人知、也最受關注。

(推薦完整閱讀：三大法人是什麼？怎麼解讀法人買賣超？)

三、動能選股策略－觀察投信動向

三大法人中投信最容易被放大檢視，主要是投信基金是透過募集投資人資金來投資股市，若以管理方式來區分，主要分為主動管理與被動管理基金 (EX：ETF / 指數型基金等)。

(推薦完整閱讀：如何跟著法人戰勝台股？【法人籌碼跟著走】產品圖解一次看！)

由於投信基金有著績效壓力，它們必須主動出擊做出打敗大盤的相對績效，所以標的選擇往往是最有趨勢性、具成長潛力的股票。

藉由關注投信的籌碼是否有集中或者增加，我們可以找出近期具有動能的個股，做為選股策略。

（延伸閱讀：投信是什麼，連續買賣超如何影響股價？）

找出這些具備動能的公司後，配合技術指標進行觀察；也可以進一步回頭研究這些公司的營運狀況，由籌碼面出發、再透過基本面篩選，找到具備中長期價值的公司做投資。

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本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險