本週操盤筆記：美國9月非農、ISM製造業指數、Fed官員談話

本週重點國際財經大事包含：美國 9 月非農等經濟數據、多位 Fed 官員發表談話、歐美主要經濟體採購經理人指數 (PMI)，澳洲、紐西蘭和印度央行也將在本週發表利率決議。

本週操盤筆記 (1002-1006)

美國 9 月非農、ISM 製造業指數

美國將在周五 (6 日) 公布 9 月非農就業報告，市場預期就業成長自前一月的 18.7 萬人放緩至 15 萬人，失業率估自 3.8% 降至 3.7%，工資月增率估從 0.2% 小幅增至 0.3%。

公布非農報告之前，最新 ISM 製造業指數將於周一 (2 日) 率先出爐。市場預期 9 月數據將自 47.6 小幅上升至 47.8。隨著經濟活動在疫情後重新開放，消費者支出紛紛從商品轉向服務，美國 ISM 製造業指數已連續 10 個月低於榮枯線。

Fed 官員談話

本周將有多名聯準會官員發表談話。主席鮑爾 (Jerome Powell) 和費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 周一 (2 日) 將出席與賓州企業主和社區領袖的圓桌會議。紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 和克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 同日將分別在不同活動上發表談話。前述官員除了梅斯特以外，今年都有貨幣政策投票權。

其他預計在本周發言的 Fed 官員還有亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic)、Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman)、芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee)、里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Tom Barkin)，以及舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly)，其中鮑曼和古爾斯比今年擁有貨幣政策投票權。

Fed 上月宣布維持利率不變，但保留今年進一步升息的可能性，且最新點陣圖顯示，官員們預估 2024 年利率中位數將達 5.10%，高於 6 月時預測的 4.6%，意味著 Fed 的高利率政策將維持更長一段時間。