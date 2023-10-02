債券海選、下單防呆、策略複核「它」都會! 三大科技創新加持，全台最大債券基金^投資如虎添翼

國際數據資訊公司 IDC 統計，2023 年全球企業花在自動化及 AI 相關等系統的投資將突破 1,500 億美元，且不管這些企業的規模大小，若在數位轉型的腳步上不如人，可能很快就會被拋諸腦後。這股風潮同樣吹進全球的資產管理業界，聯博也與時俱進，早在 2016 年完成自動化系統開發，並在 2017 年與 AI 人工智慧全面整合，除了融合基本面和量化研究優勢，與『科技技術』的精進結合，這些年來讓聯博站在一個更有利的位置，為投資人實現不凡的投資成果而努力。

全球資產規模超過 6,500 億新台幣、台灣最大債券基金 - 聯博 - 美國收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ，在成立 30 年的時間中挺過市場多空循環，協助投資人掌握收益與風險的平衡之道，背後的大功臣除了 230 位專家團隊以外，還包括以 AI 人工智慧科技打造的虛擬投資助理「Abbie」與獨創的「自動化流動性篩選分析工具 (ALFA)」和「信用評等與評分系統 (PRISM)」。

就如同所有的投資標的一樣，要透徹研究債券並非容易的事。債券市場複雜且極度龐大，從信用評等、存續期間到跨區域及產業的債種多元，想要搶得先機，投資團隊必須用比別人快的速度，取得市場上的全方位資訊，才能做出準確的決定。

為了充分發揮科技優勢打造更理想的投資組合，並強化創造超額報酬的能力。在聯博程式開發人員與投資團隊的協作下，集中匯整信用研究觀點、訂價與流動性等資料於單一平台，一方面讓整個投資團隊能夠共享每一檔債券的資訊與觀點，另一方面指導虛擬投資助理「Abbie」持續學習新技能，如「判讀」PRISM 的研究評等與 ALFA 的流動性資訊。

債券海選、下單防呆、異常警示全靠它，聯博打造虛擬投資助理 Abbie

想像一下，如果您是一位債券基金經理人，面對發行自全球各地，評等與存續期間都不同的海量債券資訊，該怎麼抽絲剝繭理出頭緒？過去債券市場大多是透過電話交易，若要從大量的資料中篩選理想的投資標的，是很曠日廢時的工作，現在聯博債券投資團隊卻有 Abbie 這個超級電腦輔助，可依據投資團隊指令，從龐大的基本面研究內容與量化數據中，快速篩選出符合條件之投資標的，更有效率地建構債券部位。

究竟虛擬投資助理 Abbie 是如何提供協助的？ 聯博 - 美國收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 來說，當基金有新資金可投入市場，聯博債券投資團隊在建立部位時，便可詢問它找出落在特定殖利率區間、具一定流動性以及價格範圍條件的標的，提供團隊參考。



再想像另外一個場景，當市場面對重大事件例如金融風暴、歐債危機、新冠疫情，以及烏俄戰爭期間，團隊要如何在最快時間內檢視基金投資組合中超過千檔以上的債券走勢並做出應變？Abbie 能在眨眼瞬間整合所有研究及交易資訊，協助基金團隊精準掌握何時該買入特定債券、或是何時該賣出不具投資價值的部位，搶得先機進而提升較佳投資成果的可能。

簡而言之，將繁雜瑣碎的工作交由 Abbie 來執行，經理人就能把更多精力投入在更複雜的投資判斷與策略，聚焦挖掘更深入的資訊與作出正確的決定。

事實上，許多人並不知道，Abbie 的前身是個聊天機器人，過去主要的工作是幫忙更快速且準確地下單，畢竟不管人類有多小心，還是可能有犯錯的時候。因此，「防呆機制」可說是 Abbie 誕生以來具備的專長之一，可偵測人為錯誤，並及時提醒修正。

此外，Abbie 也可以幫經理人複檢，是否做出太偏離核心的投資決策，並時刻監看可能影響市場的突發新聞與事件。

拜科技所賜，Abbie 還在不斷進化中。未來，當 Abbie 夠聰明的時候，甚至可能獨當一面，擬定自己的分析策略，列出一份可能的投資清單，或是主動提出投資建議，供投資團隊參考。此外，在不久的將來，投資人也有可能看到由 Abbie 來回答簡單的問題，或解釋目前配置的理念。

對 AI 技術仍存疑的投資人也不用擔心，因為專家團隊還是各檔基金的主要負責人與守門員，面對關鍵決策與較複雜的問題，仍會由專家團隊親自出馬制定最終決策方向，重點在於如何善用創新科技，協助投資人贏在投資起跑點。

人工智慧將如何改寫未來的投資環境？

雙技術平台助攻，基金投資組合管理如虎添翼

除了 Abbie 之外，聯博的 ALFA 和 PRISM 兩大技術平台有何獨到之處，可為聯博債券投資流程加分? ALFA 是自動化過濾、分析債券流動性的平台，有助交易員做出更明智的決策；PRISM 則是聯博的信用評級和評分系統，聯博的信用分析師可在此平台上交流，以具有一致性、有比較基準、可量化的方式，分享對不同產業、信評與區域的債券發行人看法。



藉由這些技術領先的平台，聯博投資團隊能更有效率地了解個別債券特色，將力氣放在找尋獨家訊息或思辨研判。這些平台也能隨時監控市場上的債券波動，在債券投資價值浮現時發出訊號，讓團隊有機會搶得先機。

舉例來說，在新冠疫情來襲、債市承壓的期間，基金投資團隊面臨客戶贖回的需求，必須快速在市場中找尋流動性並賣出部位以滿足投資人，同時間必須開始挖掘評價特別便宜的債券時，ALFA 和 PRISM 技術平台便是最有力的工具。

聯博團隊過往在基本面與量化研究就具備優勢，現在又有了 Abbie、ALFA 與 PRISM 等技術平台的整合支援，不管債券市場有多廣大浩瀚，經理人都能在短時間內掌握各檔債券的最新動態，也因此有更充沛的時間思考高度更高的決策，提出獨家的見解與投資策略。

更快發現機會、更快出手，將有助在投資市場中獲得較佳的報酬機會，這也是聯博能在全球投資管理市場屹立不搖的關鍵實力。

30 年超群實力 為您的資產成就無限可能

本基金成立 30 年來面對市場挑戰不斷，一路走來採用槓鈴策略 (Barbell strategy) 均衡佈局固定收益領域中兩種風格截然不同的部位：投資等級債與非投資等級債，在強化收益機會的同時緩和下檔風險，近年來更結合自動化及 AI 人工智慧創新科技，致力為投資人尋求相對穩健的投資成果。感謝無數投資人的信賴與託付，讓本基金成為台灣最大債券基金 ^。展望下個 30 年，我們充滿信心並期待與您繼續攜手迎向未來，致力成為您最有力的後盾！

圖、30 年來歷經多空考驗，短中長期績效表現亮眼

^ 係指在台註冊銷售之境外基金及在台成立之境內基金規模比較。目前本基金全球規模為 6,659.10 億新台幣。資料來源：境外基金資訊觀測站及公開資訊觀測站。資料日期：2023 年 8 月。

關於聯博資產管理公司

聯博為全球知名投資管理公司之一，旗下管理全球各地客戶資產約 6,920 億美元 (截至 2023 年 6 月 30 日)。聯博透過以研究為導向的平臺，提供所有客戶與全球大型機構法人同等級的強大研究資源。營業據點分佈於全世界超過 20 個國家，提出各種在地、區域與全球觀點與專業知識。聯博擁有業界數一數二的基本面與計量研究團隊，350 多名專業知識與經驗兼具的分析與投資人才，致力於發掘世界各地的投資機會。聯博亦提供完整的多元化投資策略，包括成長型和價值型股票、固定收益服務，以及複合式與資產配置策略。

* 聯博資產管理公司 (AllianceBernstein L.P.) 為聯博投信擔任總代理之境外基金之投資經理公司。資料來源：聯博，資產管理規模單位皆為美元。資料日期：2023 年 6 月 30 日。

風險聲明



聯博投信獨立經營管理。聯博境外基金在台灣之總代理為聯博證券投資信託股份有限公司。聯博證券投資信託股份有限公司 台北市 110 信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 02-8758-3888

所列之境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用〈含分銷費用〉及投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知，投資人可至境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 或聯博網站 www.abfunds.com.tw 查詢，或請聯絡您的理財專員，亦可洽聯博投信索取。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。若基金非投資等級債券佔顯著比重者，適合「能承受較高風險之非保守型」投資人。美國 144A 債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。基金投資於以外幣計價之有價證券，匯率變動可能影響其淨值。依金管會之規定，目前境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十，投資香港地區之紅籌股及 H 股則無限制。但若該年度獲得境外基金深耕計畫豁免者不在此限，比例可達百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。境外基金設有「擺動定價政策」，擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果，以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資於新興市場國家之風險一般較成熟市場高，也可能因匯率變動、流動性或政治經濟等不確定因素，而導致投資組合淨值波動加劇。本文件反映聯博於編製日之觀點，其資料則來自於聯博認為可靠之來源。聯博對資料之正確性不為任何陳述或保證，亦不保證資料提及之任何估計、預測或意見將會實現。投資人不應以此作為投資決策依據或投資建議。本文件資料僅供說明參考之用。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具 / 證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。



[A|B] 是聯博集團之服務標誌，AllianceBernstein® 為聯博集團所有且經允許使用之註冊商標。©2023 AllianceBernstein L.P. ABITL23-0919-01