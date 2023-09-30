英國反壟斷機構也來了！高通收購Autotalks 關卡多 破關日一年起跳

英國反壟斷監管機構周五 (29 日) 表示，正在審查高通 (QCOM-US) 對以色列汽車晶片製造商 Autotalks 的收購交易，判斷該交易是否會降低英國市場的競爭。

高通 5 月宣布這筆收購交易以擴大其汽車業務，但沒有披露相關財務條款。英國競爭與市場管理局 (CMA) 已針對該交易徵詢各方意見。

Autotalks 主要生產車聯網通訊晶片，即所謂的 V2X，這項技術能夠讓傳統汽車和自動駕駛汽車與周遭環境溝通，高通將藉由旗下輔助和自駕產品「Snapdragon Digital Chassis」來提供這項技術。

歐盟監管機構上個月表示，高通收購 Autotalks 的交易必須取得反壟斷機關的批准，因為 V2X 技術對於改善道路安全、交通管理、減少碳排以及部署自駕汽車來說至關重要，所以確保設備商和基礎設施管理者等客戶，能夠以具有競爭力的價格和條件取得 V2X 技術，是非常重要的事情。

同時，根據《Politico》報導，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 預計也將對該交易展開深入調查，且過程冗長的反壟斷調查恐怕會導致併購案延宕一年甚至更久。

高通和 Autotalks 沒有立即回應路透的置評請求。