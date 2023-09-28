美上周EIA原油庫存降幅遠超預期 國際油價勁揚

美國能源資訊署（EIA）周三 (27 日) 公布的庫存周報顯示，美國上周原油庫存降幅超預期，主要交割地庫欣地區原油庫存繼續大減。數據公布後，國際油價漲幅擴大。
截稿前，11 月到期的西德州原油期貨盤中上漲 3.89%，至每桶 93.91 美元；11 月到期的布蘭特原油期貨上漲 3.04%，至每桶 96.82 美元。
EIA 截至 9 月 22 日庫存數據：
- 原油庫存減少 216.9 萬桶，受訪分析師預期減少 90 萬桶、彭博預期下降 52.5 萬桶，前值下降 213.6 萬桶。
- 西德州原油原油期貨的主要交割地庫欣地區原油庫存減少 94.3 萬桶，前值為減少 206.4 萬桶。過去 13 周內，庫欣地區的原油庫存有 12 周下降。
- 戰略原油儲備 (SPR) 方面，拜登政府在此前七周增加其庫存後，最新一周減少了 25 萬桶的庫存。
- 汽油庫存增加 102.7 萬桶，預期下降 50 萬桶，前值為下降 83.1 萬桶。精煉油庫存增加 39.8 萬桶，預期為下降 100 萬桶。
EIA 資料還顯示，9 月 22 日當周，美國從墨西哥進口的石油成長 40%，至每日 84.4 萬桶。
媒體 Zerohedge 認為，庫欣地區的原油庫存即將觸及底部。出於運營原因，庫欣地區總是需要儲存一些石油，就像美國 SPR 那樣。此前資深業內人士表示，當庫欣的庫存跌至 2,000 至 2,500 萬桶這一區間時，交易員們會談論庫存底部這一問題。
美國原油產量仍處於周期高位，接近新冠疫情前的水準，但鑽機數量繼續下降。