美上周EIA原油庫存降幅遠超預期 國際油價勁揚

美國能源資訊署（EIA）周三 (27 日) 公布的庫存周報顯示，美國上周原油庫存降幅超預期，主要交割地庫欣地區原油庫存繼續大減。數據公布後，國際油價漲幅擴大。

截稿前，11 月到期的西德州原油期貨盤中上漲 3.89%，至每桶 93.91 美元；11 月到期的布蘭特原油期貨上漲 3.04%，至每桶 96.82 美元。

EIA 截至 9 月 22 日庫存數據：

原油庫存減少 216.9 萬桶，受訪分析師預期減少 90 萬桶、彭博預期下降 52.5 萬桶，前值下降 213.6 萬桶。

西德州原油原油期貨的主要交割地庫欣地區原油庫存減少 94.3 萬桶，前值為減少 206.4 萬桶。過去 13 周內，庫欣地區的原油庫存有 12 周下降。

戰略原油儲備 (SPR) 方面，拜登政府在此前七周增加其庫存後，最新一周減少了 25 萬桶的庫存。

汽油庫存增加 102.7 萬桶，預期下降 50 萬桶，前值為下降 83.1 萬桶。精煉油庫存增加 39.8 萬桶，預期為下降 100 萬桶。

EIA 資料還顯示，9 月 22 日當周，美國從墨西哥進口的石油成長 40%，至每日 84.4 萬桶。

媒體 Zerohedge 認為，庫欣地區的原油庫存即將觸及底部。出於運營原因，庫欣地區總是需要儲存一些石油，就像美國 SPR 那樣。此前資深業內人士表示，當庫欣的庫存跌至 2,000 至 2,500 萬桶這一區間時，交易員們會談論庫存底部這一問題。

美國原油產量仍處於周期高位，接近新冠疫情前的水準，但鑽機數量繼續下降。