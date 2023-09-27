美元指數升至10個月新高 日元、歐元委靡不振

美元指數周三 (27 日) 觸及 10 個月高點，將歐元推至近 9 個月低點，並使日元保持在干預區間，因為投資人押注美國經濟在利率高於其他國家的情況下將表現得更好。美國公債近期大跌後走穩，但殖利率仍近 16 年新高，讓美元保持強勁買盤。

美元指數一度升至 106.61，創去年 11 月 30 日以來新高，截稿前回落至 106.255。歐元兌美元貶至 1.05125 美元，創今年 1 月 6 日以來新低、英鎊兌美元跌至 1.21310 美元，為 3 月 17 日以來新低。

北歐聯合銀行 (Nordea) 資深外匯策略師 Dane Cekov 表示，匯率表現明顯透露市場認為美國長期殖利率將持續更長時間，而這是美元走揚的主要推動力。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 同日稍早表示，在大量數據證明美國經濟持續走強的情況下，目前尚不清楚聯準會 (Fed) 是否已經完成升息。

另一方面，美國 10 年期公債殖利率周三走軟，截稿前報 4.546%。美元兌日元往往對美債殖利率的變化極度敏感，尤其是 10 年期公債殖利率。儘管殖利率走軟但仍未在高處，這給日元帶來麻煩，日元兌美元跌至 1 美元兌 149.4 日元的 11 個月低點。

日元兌美元匯率已經跌至接近 1 美元兌 150 日元的心理水準，這讓交易元高度僅替日本當局可能會採取干預措施的任何跡象。

RBC Capital Markets 亞洲外匯策略主管 Alvin Tan 表示，高債殖利率對美元 / 日元的基本面上行壓力太大不容忽視。不過即使有干預，也不會永久壓低美元 / 日元，除非公債殖利率也開始大幅回落。

日本央行周三公布的 7 月會議紀要顯示，決策者一致認為有必要維持超寬鬆的貨幣政策，但央行在何時結束負利率的問題上存有分歧。