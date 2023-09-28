〈能源盤後〉美庫存再降 供應擔憂更劇 WTI油價登近 13 個月高點

美國原油庫存進一步下降引發供應擔憂，WTI 原油期貨周三 (27 日) 收登近 13 個月高點。

能源商品價格

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 3.29 美元或 3.6%，收每桶 93.68 美元，為 8 月 29 日以來的最高收盤價，也是自 5 月 5 日以來單日最大漲幅。

11 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 2.59 美元或 2.8%，收每桶 96.55 美元，為 11 月 7 日以來最高收盤價。

10 月交割的汽油期貨價格上漲 1.4%，收每加侖 2.599 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.8%，收每加侖 3.315 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格上漲 4.1%，收每百萬 Btu 2.764 美元。

市場驅動力

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周美國原油庫存減少 220 萬桶，汽油庫存增加 100 萬桶、餾分油庫存增加 40 萬桶。

Nymex WTI 期貨交割中心俄克拉荷馬州庫欣原油下降 90 萬桶，至 2200 萬桶，先前分析師預計該庫存將減少 100 萬桶。

庫欣庫存緊繃被視為 WTI 上漲和推動市場陷入逆價差的另一個因素，因為逆價差是現貨或近期期貨價格高於遠期期貨價格，反映出供應緊繃。

瑞穗證券能源期貨執行董事 Robert Yawger 表示，自 2014 年以來，庫欣庫存從未低於 2000 萬桶。能源產業正議論，庫欣處於歷史低位的儲存量恐令該設施運作困難。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國原油庫存減少 220 萬桶、汽油庫存減少 80 萬桶，餾分油庫存減少 110 萬桶。

11 月 WTI 原油期貨價格對 12 月 WTI 原油期貨的溢價大幅擴大至 2.40 美元左右。

道指周二創下 3 月以來最大單日跌幅，而 S&P 500 指數創下 6 月初以來的最低收盤價。儘管其他風險資產面臨壓力，原油仍自周二早盤的疲軟中反彈收高。

周三美股持續承壓，且美元進一步走強，ICE 美元指數升至去年 11 月 30 日以來最高點，但原油仍保持堅挺。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示，目前 Brent 原油距離每桶 100 美元的價位僅差幾美元，如果全球領導人不採取任何措施壓低價格，Brent 可能會出更進一步的買盤動能。

「由於再過一年多就要舉行總統大選，拜登政府無疑希望降低能源價格，但利用 SPR(戰略石油儲備) 的低水位只能暫時緩解情況。」