多年銷售低迷 三菱汽車將停止在中國生產汽車

根據《日經》(Nikkei) 周三 (27 日) 報導，三菱汽車 (Mitsubishi Motors) 將停止在中國生產。兩個月前，這家日本汽車製造商因多年銷售不佳而暫停在中國的業務。

報導指出，三菱汽車正與其中國合資夥伴廣汽集團 (Guangzhou Automobile Group) 就停產事宜作出最後安排。三菱汽車一位發言人透露，公司正在與股東討論未來的計畫，目前尚未定案。

據了解，兩家公司的合資企業廣汽三菱 (GAC Mitsubishi Motors) 在中國湖南設廠，今年早些時候三菱表示將無限期暫停在中國的業務並進行裁員。隨後 7 月 12 日在中國社群媒體上流傳的一份備忘錄顯示，在市場迅速轉向電動車的情況下，汽車銷量遠低預期。

三菱汽車執行長 Takao Kato 曾在 5 月份表示，很明顯公司需要重新審視在中國的策略。

值得注意的是，三菱在中國市場遭遇的巨變與其他日本汽車製造商的困境相呼應，這些公司在推出電動車方面進展遲緩，市占都被特斯拉 (TSLA-US) 和比亞迪 (1211-HK) 等新興競爭對手蠶食。

本田汽車 (Honda Motor) 和日產汽車 (Nissan Motor) 在中國這個全球最大汽車市場的銷量至少已下滑兩年，而豐田汽車 (Toyota Motor) 去年交車量出現十多年來首降。

分析指出，中國消費者對電動車的喜愛程度無人能及，去年在中國銷售的汽車中，每四輛就有一輛市電動車。雖然日本汽車製造商已承諾推出更多電動車，但其正在艱難的追趕占領導地位的特斯拉和比亞迪，還有蔚來汽車 (NIO-US)、小鵬汽車 (XPEV-US) 在內許多其他汽車製造商。

數據顯示，三菱汽車去年在中國僅銷售 515 輛電動 Airtrek SUV，而今年 1 月該公司在中國的整體產量下滑至 1,530 輛，隨後因停產而降至零。

該公司曾在 3 月表示，計劃到 2030 年投資 1.8 億日元 (合 120 億美元) 用於轉型電動車。自四月初以來，該公司在東京的股價已上漲約 20%