美國央行基準利率升破5%，想參與美債領息!該選長債還是短債？

美國聯準會基準利率現階段已升破 5%，吸引想領息的投資人投資債券，但在投資之前大家一定想問，那我要選擇長債、還是短債呢？除了從殖利率考量外，也可以利用「存續期間」這個重要的指標，來衡量利率變化對於債券潛在價差的影響。

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所代表的是市場利率每變動 1%，那麼債券價格預期會變動多少百分比。當一檔債券的存續期間愈長，就代表這檔債券對利率越敏感，也就是說只要市場利率稍有變化，就會造成債券價格較大的波動，這也造成長債在本波升息循環的跌幅較深。

這個指標不用自己算，在各種債券 ETF 的官網大都會呈現「存續期間」的數據，因此，我們只要知道影響存續期間 3 個重要因素即可：

● 到期日：到期日越長，需要越長的時間才能回本，存續期間越長。

● 票面利率：票面利率越高，領的利息越多，回本時間越短，存續期間越短。

● 到期殖利率：到期殖利率越高，收益回本的速度越快，存續期間越短。

例如，如果預期市場利率上升，想要領息之餘、又不想要承擔太大的債券價格波動風險，投資人可考慮選擇持「較短天期的債券」，例如 5 年、3 年、1 年、甚至 1 年以下的公債或公司債，縮短手上債券的存續期間，一方面價格波動較小，另一方面到期的時間較短，資金調度較為靈活，反之，若預期市場利率將下跌、也能承受較大價差波動風險的人，則可以選擇「較長天期的債券」，例如 10 年、20 年或是 30 年期以上的美國公債或公司債。(本文參考連結：債券知識專家｜關注長期債券的原因？)

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