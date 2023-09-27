美國政府若停擺 IPO活動恐被迫喊停

今年首次公開發行 (IPO) 市場苦苦掙扎，隨著美國政府面臨關門危機，IPO 活動可能會被迫喊停。

美國證券交易委員會 (SEC) 表示，若國會無法在 9 月底之前通過撥款法案，將暫停處理 IPO 註冊登記事宜以及其他機構審查文件。

SEC 在 7 月發布的應變計畫中表示，政府撥款中斷，意味著旗下的企業金融部門將無法處理申請項目，因此無論這些文件的審查狀態為何，一旦政府停擺，SEC 將不會受理任何新提交或待處理的 IPO 註冊聲明與註冊豁免。

SEC 的業務中斷將對知名涼鞋品牌勃肯 (Birkenstock)、房地產開發商 Smith Douglas Homes 以及越南遊戲開發商 VNG 集團等 IPO 交易形成阻礙。

負責研究 IPO 的 Renaissance Capital 股票分析師 Riley Mullin 表示，當政府即將關門時，進行 IPO 是沒有意義的。他提到美國政府在 2018 年 12 月陷入長達一個月的停擺，當時沒有任何公司完成 IPO。

Mullin 說，若政府關門不幸發生，並持續到感恩節和年底前後的假期，今年的 IPO 窗口恐怕會大幅縮小。

根據統計，今年迄今的 IPO 申請案已達 130 起，較 2022 年成長 18%，勃肯便是其中之一。

Mullin 指出，聯邦證券法有一項規定，允許公司在缺乏 SEC 明確同意的情況下進行 IPO，但他認為沒有人會願意先試水溫，尤其是考慮到安謀 (ARM-US) 等大型交易的表現。