AI需求依舊火燙 美券商力推這兩檔晶片股

券商 Truist Securities 認為，約一年前竄升至股市中心的人工智慧 (AI) 仍是不斷上升的趨勢，且仍有具吸引力的投資機會。

分析師 William Stein 周二 (26 日) 重申對輝達 (NVDA-US) 和 Monolithic Power Systems (MPWR-US) 的買進評級，也重申兩者目標價，前者為 668 美元，後者為 600 美元。

他稱，輝達和 Monolithic Power System 為其首選名單。輝達周二下跌 0.75%，收每股 419.11 美元；Monolithic Power Systems 下跌 1.90%，收每股 444.54 美元。

該分析師寫道，輝達晶片是「大多數工程師建構 AI 系統的默認選擇，因為它最適合用來處理 AI 大部分的工作負載，尤其是在訓練新模型的情況下。」

Stein 認為，在 AI 伺服器需求不斷增長的背景下，輝達將能在未來幾年內擴增數據中心的營收，因為根據輝達說法，構成資料中心的硬體價值 1 兆美元，其硬體每 4 年必須更換一次，且越來越多基礎設施將會聚焦在 AI 上。

他也認為，輝達在遊戲和未來自動駕駛市場上擁有永續的市場領導地位。

Monolithic Power 生產電源管理半導體，Stein 也樂觀看漲 AI 領域對 Monolithic Power 的需求。他稱，「該公司為雲端運算、工業和通訊領域的客戶提供服務，到處都能接觸到 AI。」

Stein 認為，該公司除了提供晶片，正在轉型為可提供更全面技術解決方案的企業，這應有助於產生更多營收並改善獲利能力。