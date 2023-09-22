輝達經歷美股「9 月效應」但仍是今年表現最好的股票之一

輝達 (NVDA-US) 在 2023 年的輝煌表現，似乎在本月已經熄火，這家半導體巨頭的市值蒸發了近 1800 億美元，因其股價受到了「九月效應」的影響。

Refinitiv 的數據顯示，自 8 月 31 日以來，該公司股價已下跌超過 10%，總市值蒸發了約 1,760 億美元。市場對聯準會 (Fed) 為了抑制通膨而將利率維持在較高水準更長時間的擔憂加劇，令近幾週的股市承壓。

輝達似乎也成為了「九月效應」的受害者，是指股市在一年中的第九個月往往表現不佳的現象。

根據美國銀行的數據顯示，標準普爾 500 指數 9 月平均下跌 0.7%，而今年的下跌趨勢也與此一致，該指數 9 月迄今下跌了近 4%。

儘管輝達 9 月表現不佳，但仍然是 2023 年表現最好的股票之一，今年迄今股價上漲了約 187%。分析師表示，輝達主要受益於對 ChatGPT 等生成式 AI 模型的熱潮，這些模型式在輝達的圖形處理器 (GPU) 上進行訓練。輝達佔據了 GPU 整體市場 95% 的市佔率。

輝達首席財務長曾指出，資料中心和 AI 平台的晶片需求非常大，預計明年開始每季的供應量都會有所增加，意味輝達業績一路旺到 2024 年。

隨著 AI 熱持續推升股價，Melius Research 給予該股「買入」評級，目標價為 730 美元，而華爾街平均共識為 643 美元。

Rosenblatt Securities 分析師則將輝達目標價設在 1,100 美元，若達到此水平，市值將升至超過 2.7 兆美元，媲美蘋果的 2.9 萬億美元。

根據 Refinitiv 的數據，在發布第二季財報後，華爾街分析師平均預計，輝達在截至 2024 年 1 月的財年營將達到 530 億美元，幾乎較上一年多一倍。預估該公司淨利將達到 220 億美元以上，然後在下一年達到 350 億美元。