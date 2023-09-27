偷到倒店！目標百貨關閉4大都市內9家商店 直言：被偷垮的

目標百貨 (Target) (TGT-US) 周二 (26 日) 宣布，由於盜竊和犯罪案件激增，將關閉四大都市中的 9 家商店。

目標百貨將自 10 月 21 日起關閉紐約市的 1 家商店、西雅圖的 2 家商店、舊金山的 3 家商店和波特蘭的 3 家商店。

目標百貨在新聞稿中指出：「我們無法繼續經營這些商店，因為盜竊和有組織的零售犯罪正威脅我們團隊和客人的安全，並導致難以持續下去的業務績效。」

目前這些市場上仍保有數十家目標百貨商店，中紐約 96 家、西雅圖 22 家、舊金山 32 家和波特蘭 15 家。截至 2023 年 7 月 29 日，目標百貨全美共 1955 家商店。

目標百貨曾直言旗下商店內的犯罪率不斷上升。今年 8 月的財報電話會議上，其管理團隊表示，今年頭 5 個月店內發生的暴力或暴力威脅的盜竊事件數量較去年同期增加 120%。

竊盜事件也侵蝕了目標百貨的利潤，庫存損失 (包括因盜竊和損壞所導致的) 讓目標百貨最近一季毛利率下降了 0.9 個百分點。

其他零售商，包括沃爾瑪 (WMT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 旗下的全食超市和連鎖便利商店 Wawa 最近也因眾多理由關閉市中心的商店，包括獲利問題、員工安全顧慮等。

然而，像目標百貨那樣矛頭直指盜竊和犯罪率上升的作法較罕見。

目標百貨表示，在做出該決議之前，已在預防和防止商店盜竊和組織犯罪的策略上投入了大量資金，例如增派警衛人力、聘僱第三方保安服務，以及在整體業務範圍內實施防盜工具。「但不幸的是，儘管做出萬分努力，仍根本難以安全、成功地經營這些商店。」

目標百貨周二股價下跌 2.48%，收每股 109.48 美元，盤後續跌 0.3%，該股今年迄今已下跌 26% 以上。