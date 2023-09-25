輝達已現泡沫！智庫：令人想起鬱金香狂熱、網路泡沫

美國智庫 Rebellion Research 表示，今年來人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia）(NVDA-US) 股價狂飆，令人想起 17 世紀的「鬱金香狂熱」和上世紀 90 年代末的網路泡沫。

據《Ｍarkets Insider》報導，今年來輝達股價大漲逾 190%，上周五（22 日）收在 416.10 美元。不過，Rebellion 示警，該股被嚴重高估，隨時可能崩盤。

Rebellion 分析師在報告中寫道：「翻閱過往歷史，金融市場見證無數資產泡沫，從 17 世紀的『鬱金香狂熱』，到 20 世紀 90 年代末至 21 世紀初的網路泡沫。」

「生成式 AI 狂潮，加上自身盈利飆升，輝達最近的股票表現似乎表現出這種投機泡沫的許多特徵。我們認為輝達是一家偉大的公司…… 然而，輝達股價可能也只是每股 300 美元。」Rebellion 分析師說。

ChatGPT 等生成式 AI 需要在高性能繪圖處理器（GPU）上運行，而輝達在這個市場上有巨大市占率率，促使投資人大舉增持輝達股票，帶動輝達市值突破 1 兆美元大關。

Rebellion 認為，AI 的「實用性和獲利能力」仍有待觀察，這代表輝達目前的股價具脆弱性。

分析師在報告中指出，從目前本益比來看，輝達的股價太高，如果美國聯準會（Fed）長時間把利率維持在較高水準，該公司股票可能會面臨賣壓。

事實上，不只 Rebellion 對輝達股價發出警告。華爾街傳奇投資人 Research Affiliates 創辦人 Rob Arnott 本月稍早也曾說，輝達股價在今年驚人反彈之後，形成一個資產泡沫，如果泡沫破裂，可能引發更大範圍的市場崩盤。「輝達崩盤會拖累整個市場嗎？這很有可能。」他說。