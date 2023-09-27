銀行業陰霾仍在 但股價是真便宜！分析師力推這5檔

銀行業充斥悲觀情緒，但華爾街仍有些人自眼前的陰霾中看到產業機會。

利率上升本該是產業的救世主，但實際上卻導致了許多問題，令投資者難以承受。

由於持有的債券價值暴跌，銀行資產負債表面臨巨大的未實現損失。貸款成長放緩，因有意借款者不願支付更高的利率以取得貸款。銀行放貸活動減少之際，又面臨必須向儲戶支付更高利息的壓力，否則恐面臨存款外流風險，存款大量擠兌曾使矽谷銀行等銀行陷入癱瘓。總而言之，銀行放貸收益與支付存款利息之間的利差已經縮小。

雪上加霜的是，有鑑於半年前地區性銀行倒閉事件，銀行面臨越來越高的監管壓力，這也意味資本要求和成本更高。

綜上所述，當前銀行產業看起來不太好。SPDR S&P 銀行 ETF (KBE-US) 今年下跌 23%，而 SPDR S&P 地區銀行 ETF (KRE-US) 則下跌 33%。然而，具有前瞻性的股市似乎看得更遠，他們深知銀行不只是儲蓄用途。

奧本海默 (Oppenheimer) 分析師 Chris Kotowski 周二直指，投資者對銀行的心理預期很糟糕，但這挑戰對銀行產業來說已經不是頭一回，銀行每回都會試圖重新調整業務，以保持獲利並吸引投資者。

Kotowski 寫道：「雖然資本要求擬議變動，這可能降低該產業在過渡期間的收益，但從長遠來看，銀行必須自我管理以獲得合理的股本收益。」

其他分析師認為，銀行產業大部分的壞消息已經在價格上反映完畢，投資者現在可以開始找便宜標的了。

貝爾德 (Baird) 分析師 David George 周二報告指出，現下的銀行估值意味其獲利能力將受到永久性損害，但這種可能性極低。他一直在評估銀行的定價與預計撥備淨收入 (PPNR) 的相對關係，他發現許多銀行的交易價格比歷史倍數低 30%。(PPNR 是銀行提取信貸損失準備金之前的營收衡量標準)

根據此指標得出股價最便宜的銀行 (即風險 / 回報權衡普遍有利) 包括：第一資本金融 (COF-US)、Citizens Financial (CFG-US)、Comerica (CMA-US)、 U.S. Bancorp (USB-US)，以及 Truist Financial (TFC-US)。

現在來看，銀行股可能不是令人興奮的產業，但投資者也不應該把他們晾一邊晾太久。