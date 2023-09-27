〈紐約匯市〉美元指數續登10個月高點 日元貶破149大關

美元指數周二 (26 日) 再登 10 個月新高，日元則貶破 149 大關，持續朝 150 逼近，即市場認為日本當局可能出手干預的價位。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.17%，至 106.18，為去年 11 月以來最高。

聯準會 (Fed) 上周如預期維持利率不變，但表示仍可能進一步升息，且利率維持在高檔的時間可能更長。即使利率攀高，美國經濟數據依舊保持強勁，這也讓美國 10 年期公債殖利率在本月躍升至 16 年高點。

ForexLive 首席貨幣分析師 Adam Button 稱：「9 月的故事是美債殖利率飆升以及對外匯市場的溢出效應。市場預期經濟數據會惡化，但情況並非如此。」

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡利 (Neel Kashkari) 認為，美國經濟「軟著陸」的可能性更大，即便如此，Fed 進一步升息的機率仍有 40%。

周二數據顯示，隨著 30 年期固定抵押貸款利率升至 7% 以上，美國 8 月獨棟新屋銷量降幅超出預期，但 7 月房價年增率連續兩個月加速成長。

不過，對物價上漲和政治環境的擔憂，使美國 9 月消費者信心指數連續兩個月下滑。

美元全面走強令日元遭受重創，持續逼近 150 關卡，在周二觸及 149.19 日元兌 1 美元的 11 個月低點後，日本財務大臣鈴木俊一 (Shunichi Suzuki) 再度發言，重申正以高度警戒的態度關注外匯走勢。

鈴木發表這番言論後，日元收復部分貶幅，截稿前仍跌約 0.1%，報 149 日元兌 1 美元。

其他主要貨幣方面，歐元貶 0.2% 至 1.0571 美元，英鎊也跌 0.4% 至 1.2157 美元，兩者均創 3 月以來最低。

加幣盤中一度觸逾一周低位，截稿前跌 0.45%，至 1.3515 加元兌 1 美元。

截至台灣時間周三 (27 日) 約 6:00 價格: