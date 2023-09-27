【遠東商銀】美債收益率飆升，提振美元

◆USD/JPY

美國聯邦準備理事會 (FED) 決策者明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利表示，鑒於經濟意外強勁，FED 今年將再升息一次，並據彭博新聞援引熟悉情況人士的話稱，美國參議院兩黨接近達成一項短期支出協議，延續美元漲勢，但日本首相岸田文雄公布下個月將制定幫助緩解物價上漲帶來家庭的影響及提高工資水平的新經濟刺激計畫內容，並據日本財務大臣鈴木俊一週二重申若匯率過度波動，不排除採取任何行動，另外日本政府 9 月月度報告警告，全球貨幣緊縮政策、中國經濟前景、物價上漲和金融市場動盪帶來風險，但維持經濟溫和復甦看法及自去年 3 月以來首次上調企業獲利評估，而且日本 8 月企業對企業服務價格較上年同期漲 2.1% 加快增速，提供日圓支撐，美元兌日圓徘徊於 148.69 低點。

隨後前日本央行 (BOJ) 審議委員櫻井真透露，為了衡量薪資漲幅是否擴大到足以使通貨膨脹率持續保持 2% 目標水平，BOJ 可能暫緩結束負利率，直到明年 4 月左右，令日圓承壓；此外，美國公布 8 月新屋銷售較前月跌 8.7% 至年率為 67.5 萬戶，並據世界大型企業研究會調查美國 9 月消費者信心指數降至四個月低點 103.0，但美國聯邦住房金融局 (FHFA) 數據顯示 7 月房屋價格分別較前月與較去年同期漲 0.8% 及 4.6% 高於前值，而且明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利認為美國經濟有 60% 可能性實現軟著陸及 40% 機率再大幅升息，加上美國公債收益率升至 2007 年 10 月以來高位，推升美元兌日圓至 149.19 高點。市場警惕日本當局干預日圓，預估今日美元兌日圓支撐於 148.70-90，阻力於 149.50-70。

◆EUR/USD

美國經濟表現相對優異，讓愈來愈多投資者押注其經濟軟著陸，並對 FED、歐洲央行 (ECB) 和英國央行 (BOE) 對利率更高及更久的言論作出回應，激發美國十年期公債收益率升至十六年新高，推動美元上漲，而且中國房地產行業風險增加，增添避險情緒，加上鐵礦石和銅價走軟，昨日打壓澳幣和紐元等風險貨幣，拖累歐元兌美元受限於 1.0609 高點。

據德國伊福經濟研究所 (Ifo) 調查顯示，德國 9 月出口預期指標連續五個月下降達負 11.3，出口商信心進一步惡化至 2020 年 5 月以來最低點，而且 IMK 研究所預測德國經濟一直到今年年底結束前缺乏積極動能，大幅下調其 2024 年經濟增長率至 0.7%，打擊歐元兌美元至 1.0560 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0570-90，支撐於 1.0500 附近。

◆GBP/USD

週二據英國人力發展協會 (CIPD) 調查，英國勞工去年請病假天數為 2010 年以來最高，表明新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情以來健康不佳情況持續上升，導致各行各業缺勤率大增令人擔憂，週二衝擊英鎊兌美元自 1.2215 高點下挫。隨著英國經濟放緩、通貨膨脹率走低及英國央行 (BOE) 維持利率不變，幾乎確定 BOE 升息行動已到尾聲，擴大英鎊兌美元跌幅至 1.2150 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2160-80，支撐於 1.2070-90。

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