〈房產〉竹科買盤外溢 竹南淨遷入人口連25年正成長推升房價

依內政部資料顯示，2022 年苗栗竹南的淨遷入人口數為 1319 人，是除六都及新竹縣市之外，淨遷入人口數最多的行政區，且爲連續 25 年呈現正成長。由實價登錄揭露，今年前 7 月竹南的平均房價約為每坪 19.8 萬元，與 2021 年同期的每坪 16.5 萬元相比，近 3 年的房價漲幅高達 20%。

對此，東森房屋竹南運動公園加盟店店東饒心奣表示，隨著區域建設題材的相繼落實，再加上竹科買盤外溢效應，相信未來會有更多購屋民眾選擇竹南，區域房市前景值得期待。

饒心奣表示，竹南人口持續增長主要有就業機會多和房價基期低兩個方面的原因。一來，竹南坐擁竹南科學園區、竹南工業區、廣源科學園區等多個產業園區，到竹科也僅需 15-20 分鐘左右的車程，產業的蓬勃發展為竹南帶來了大量的就業人口。另一方面，竹南房價基期相對較低，目前竹南的房價只要新竹市區的 5 折左右，近年來伴隨竹科周遭房價的飆漲，以及新竹限貸令的實施，許多竹科買盤都開始把目光轉移到竹南。

饒心奣表示，今年以來受房市黑天鵝干擾，竹南的房市交易稍稍降溫，部分屋主的心態逐漸軟化，議價空間也有所增加，對於有自住需求的購屋民眾來說，現在正是進場買房的好時機，目前竹南房市以竹南後火車站到竹南運動公園一帶詢問度最高。

目前此一區域內以屋齡 5 年上下、三房含車位的電梯大樓最受歡迎，這類物件的成交總價大約落在 1,200-1,500 萬之間，買方多為單身的科技新貴或新婚夫妻。

東森房屋研究中心副理黃勝暉表示，竹南是苗栗縣內人口第二多的地區，人口向來是區域房市的票房保證，而且竹南還有五楊高架南延的討論規劃，若該案進展順利，相信定能大大緩解新竹、苗栗地區交通壅塞問題，對竹南房市來說也會是一大重要利多。

另外，竹南為新竹的衛星城市，在新竹房價居高難下的情況下，竹南的房價仍具價格優勢，未來有望磁吸更多的竹科外溢買盤湧入，因此，從長線來看，竹南房價繼續穩健攀升的可能性很高，有自住需求或打算長期持有的民眾不妨多留意。