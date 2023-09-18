〈房產〉台中「市30」用地將採BOT案開發 預計明年第一季招商

繼統一企業 (1216-TW) 集團旗下建商太子建設 (2511-TW) 以子公司太子實業爲主體，拿下台中市 11 期重劃區「市 31」BOT 開發案的為最優申請人並將在 10 月簽約後，台中市政府經發局另對於「市 30」BOT 案，預計於明 (2024) 年度第一季正式公告招商。

台中市「市 30」基地位於台中市崇德段 336 地號土地 (現址爲北屯區河北路三段 111 號)，基地面積 7,864.72 平方公尺 (約 2379 坪)，為地上一層鋼骨造建物，現況為上景興市場。

台中市政府經發局指出，由於考量基地範圍住宅區林立，因應北屯區人口急速成長、滿足民眾生活採買需求，並同時衡酌政府財政負擔，擬以 BOT 方式開發興建現代化複合式市場、提供足夠停車空間，期藉申請人創意與提升自行規劃參與公共建設意願，引進民間的技術、經驗、經營能力、創意，導入新型商業經營模式。

台中市 11 期重劃區「市 31」BOT 開發案，在今 (2023) 年 4 月由太子建設子公司太子實業爲主體，獲選為「市 31」BOT 案最優申請人，預計投資金額近 10 億元，也顯示統一企業集團持續加碼投資布局台中百貨零售市場。

台中市「市 31」BOT 案是在 2610 坪的基地上，可望至少開發出 6000 坪的商場，預估在 2026 年取得使用執照並進入營運。