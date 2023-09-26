〈房產〉永慶總座：全台房市量縮格局不變 都會區房價Q2漲勢起

全球經濟緩步復甦，升息趨緩，而通膨壓力尚未緩解，加上國內第四季即將面臨總統大選選戰的不確定性，2023 年全台房市表現「量縮」格局不變。永慶房產集團業務總經理葉凌棋今 (26) 日指出， 預估今年全年房市交易量約 28.3-29.3 萬棟之間，年減約 8-11% ，但全台七大都會區房價走勢第二季以來呈現緩漲。

觀察七大都會區房價走勢，葉凌棋表示，去年第四季房價開始下跌，房市出現反轉向下訊號，由漲轉跌，到今年第一季漲跌均在 1% 上下，轉趨持平盤整，而第二季持平轉小漲，至第三季七都房價較上季漲幅在 2-4.9% 間，持續緩漲。

以全台七都年第三季的房價，與第二季房價相比，桃園、新竹、台中三大都會區漲幅在 4% 以上最多，台北與新北季漲 2% 上下，台南與高雄漲幅在 3% 左右，顯示本季房價呈現小幅上漲，但較上季漲幅更明顯。

同時，依預售屋實價登錄資料統計，統計近兩年 1-7 月預售屋交易，今年總銷金額達 8575.3 億元，交易量為 5.4 萬件，與去年同期相比，件數增加 3.6%，總銷金額成長 7.3%，顯示市場買氣回溫。葉凌棋說明，雖然「平均地權條例」修法於 7 月 1 日正式上路，但定調不溯及既往加上預售屋具備低自備款、付款輕鬆、屋況新、可客變等優勢難以取代，仍是民眾購屋時的選項之一，讓預售買氣仍較去年同期成長。

觀察七大都會區預售交易市況，葉凌棋指出，觀察七都交易市況，南台灣的台南、高雄表現最亮眼，交易件數與總銷金額均成長逾 2 成，新竹縣市雖量增幅度小，但總銷金額大增 22.5%，顯示新竹縣市預售屋房價上漲明顯，讓總銷金額增幅明顯大於件數的成長幅度。