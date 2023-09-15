福特執行長：UAW要求調薪40% 恐導致公司破產

福特汽車公司 (F-US) 執行長 Jim Farley 週四 (14 日) 表示，美國汽車工人聯合會 (UAW) 提出的將薪資提高 40%、縮短工作時數和增加養老金福利的提議，可能會導致該公司破產。

UAW 目前正與底特律三大汽車製造商福特汽車、克萊斯勒母公司 Stellantis (STLA-US) 和通用汽車 (GM-US) 談判，以因應 9 月 14 日到期、涵蓋 14.6 萬名勞工的 4 年期勞工協議。工會主席警告，很可能會發生罷工。

Farley 在接受採訪時表示，公司並不希望看見罷工，期望能夠透過達成協議來創造歷史，而不是走向歷史性的罷工。Farley 說道，福特所提出的在合約期限內加薪 20% 的方案，已經是公司成立 80 年來所提出最豐厚的薪資方案，若是一定要滿足工會全部要求，公司恐怕會面臨困境。

Farley 指出，如果 UAW 的提案是自 2019 年起就開始生效，那麼該公司將損失約 150 億美元，而不是如今看到的，在 4 年內賺取約 300 億美元的利潤，恐怕現在早已經破產。

關於新版勞動協議，UAW 的主要訴求包含將薪資調漲 40%、每周工作時數減少 32 小時、恢復傳統退休金制度與其他福利等，車商至今給出的條件僅滿足 UAW 部分要求。

有針對性的罷工通常集中在主要廠房，最終可能導致其他工廠因缺乏零件而被迫停產。雖然這不是先例，但 Fain 發起罷工的方式並不常見，除了對選定工廠發起針對性罷工外，他還將根據談判狀況，來決定是否增加罷工次數，而選擇組裝廠作為罷工的目標，也是前所未見。

不過，儘管面臨罷工威脅，瑞銀集團 (UBS) 分析師 Joseph Spak 將該股的評級由看空轉向看多，並認為還有約 20% 上漲空間。Spak 表示，福特旗下的 Pro 業務應該會幫助該汽車製造商展現出比預期更強的韌性，有助於減輕其他業務板塊遭遇問題帶來的負面影響。