重磅CPI數據今晚登場、核心CPI降至4.3%；福特遞交漲薪計劃，盤前大漲!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 5 點 11 分)

■道瓊指數：下跌 -38，跌幅 -0.11% 至 34958。

■那斯達克 100 指數：下跌 -18.00，跌幅 -0.12% 至 15482.00。

■標普 500 指數：下跌 -4.25，跌幅 -0.09% 至 4509.50。

【今日總經數據】

今晚總經聚焦在 8 月核心通膨數據，雖然目前市場基本預期下週的 FOMC 會議聯準會將暫停升息，但年底前是否還會升息，目前官方說法仍是不排除再升，仍以未來經濟數據為主；近期原油供給下滑，引發油價上漲，使市場再對通膨升溫擔憂，目前市場預期 8 月核心通膨年增率將降至 4.3%。

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二、美股盤前關注重點

1. 福特罷工倒數計時前遞交 80 年來最慷慨漲薪計畫，盤前大漲：底特律三大汽車廠，福特汽車 (F.US)、通用汽車(GM.US) 和斯特蘭提斯 (STLA.US) 若未能在週四晚間前敲定新合同，美國汽車工人聯盟 (UAW) 將發動罷工，目前福特稱，已向美國汽車工人聯盟遞交 80 年來最慷慨的漲薪計畫，目前盤前上漲近 2%。

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2. 亞馬遜支持西方石油 DAC 計畫：亞馬遜 (AMZN.US) 昨日表示支持西方石油 (OXY.US) 從空氣中捕捉二氧化碳的 DAC 大型計畫，亞馬遜表示，將在 10 年內向西方石油購買 25 萬噸的除炭服務，已抵銷其卡車、貨車和飛機排放的溫室氣體做最大努力。西方石油目前在德州蓋一座大型工廠，旨在除去大氣中的二氧化碳，上個月獲美國能源部對該技術的最大贊助。

3. 德國知名鞋子品牌勃肯申請在美上市，目標估值 80 億美元：有 250 年歷史的德國鞋子品牌勃肯 (Birkenstock) 於昨日在美申請上市，據遞交的文件顯示，勃肯計畫繼續由私募股權公司 L Catterton 控股，該公司將於稍後遞交給 SEC 的文件中披露股票出售條款，目前市場對勃肯的 IPO 估值預期將超過 80 億美元。

4. 蘋果 2023 秋季發表會：蘋果 (AAPL.US) 昨日舉行秋季發表會推出 6 款新品，iPhone 新機規格符合市場預期，全面導入 USB-C 以及升級 4800 萬畫素，與靈動島設計，iPhone 15 Pro Max 鏡頭達到 5 倍光學變焦，高階款導入 A17 處理器。Apple Watch 推出新的兩款，Series 9 和 Ultra 2，此次亮點為推出「兩指互點」手勢功能，蘋果昨日在新品發布後股價下跌 -1.71% 至 176.30 美元。

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