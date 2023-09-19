知名投資人：油價持續飆漲 美經濟衰退機率增

研究公司 Yardeni Research 創辦人 Edward Yardeni 曾一度降低了經濟衰退的可能性，但自 6 月底以來油價飆升 30%，讓他提高了經濟衰退預測。

Yardeni 在一份報告中表示，因應新的事態的發展，該公司將明年底前經濟衰退的可能性從 15% 提高到 25%。

由於石油輸出國組織 (OPEC) 的原油減產已開始對石油供應造成衝擊，在供不應求的情況下，今年夏天油價迅速上漲。

Yardeni 指出，如果高油價引發薪資價格螺旋式上升和更高的通膨預期，那將讓人想起 1970 年代時類似的情況，並可能陷入經濟衰退。

不過，目前仍存在一些關鍵差異，當時危機應該不會的重演。與 1970 年代不同，如今的薪資增長正在放緩。「因此，我們預計通膨不會出現第二次高峰，或是迫使 Fed 激進升息從而引發經濟衰退。」

Yardeni 也提到了的其他潛在不利因素，包括美國赤字持續擴大、美國汽車工人聯合會罷工和政府可能面臨關閉。

不僅是 Yardeni 對油價感到擔憂，頂級經濟學家 Nouriel Roubini 也將原油視爲全球經濟成長的一大阻力。

華爾街著名空頭、研究機構 Rosenberg Research 創辦人 David Rosenberg 也表示，他認為美國經濟正迅速走向衰退，Fed 升息的負面影響尚未完全顯現，預期在半年內陷入衰退。

他指出，此次的升息的衝擊是自 1981 年以來最為嚴重，如今面臨的不會是溫和的衰退。不過他也對不著陸和軟著陸保持開放態度。

富國銀行 (Wells Fargo) 近日也警告，近期美國信用卡逾期付款大增，恐怕是美國經濟即將陷入衰退的警訊。資產規模排名在前百大之外的銀行，信用卡遲繳的餘額已創下歷史新高。