以史為鑒 美股恐怕正顯現經濟衰退訊號

儘管美股今年以來的表現優於市場預期，但隨著美國小型股和工業股持續下跌，從歷史上來看，通常是經濟衰退的訊號。

標準普爾 500 工業指數於 8 月 1 日觸頂，此後下跌約 8%，在美國幾家主要航空公司因油價突然飆升而下調第三季獲利預期後，該指數正處在技術性修正邊緣。

同時，小型股羅素 2000 指數較 7 月 31 日收盤高點下跌超過 11%，約為標普 500 指數同時跌幅的 2 倍。

從歷史上來看，當經濟陷入衰退時，小型股和工業股通常會急劇下跌，其與國內經濟關係密切，且業務範圍不如大型股多樣化，因此在經濟不穩定時期，這些類股的風險通常更高。

此外，美股還顯示其他衰退跡象。標普 500 指數將迎來一年來首次季度下跌，並且剛剛經歷了自 3 月 10 日矽谷銀行倒閉以來最糟糕的一週表現。自上週三 Fed 公布利率決議以來，已累計下跌 2.8%。

美國銀行策略師表示，投資人也正以去年 12 月以來最快的速度，從全球股票基金撤資。

儘管如此，隨著財報季將到來，企業業績有望為股市帶來正向影響。彭博產業研究 (Bloomberg Intelligence) 數據顯示，預計企業第三季獲利僅下降 1.1%，隨後在明年回復成長。 此外，Fed 近期表示，美國經濟成長將比幾個月前的預期更為強勁。

Bokeh Capital Partners 創辦人兼投資長 Kim Forrest 表示，距離財報季僅剩幾週時間，沒有太多公司下調獲利和營收目標。美國幾家大型公司並沒有發出迫在眉睫的威脅訊號。

對部分投資者來說，最近的下跌是個買入機會。彭博調查中預測，經濟成長將在明年年中放緩，然後再度回升。

Ned Davis Research 美國首席策略師 Ed Clissold 表示：「現在說美股正在發出衰退的訊號還為時過早。」該公司將標普 500 指數的年底目標定為 4,500 點，並預美國經濟可能在 2024 年上半年放緩。